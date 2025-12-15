안귀령, “총기탈취 연출” 주장 김현태 명예훼손 경찰 고소

JTBC 보도화면 캡처

안귀령 대통령실 부대변인이 12·3 비상계엄 당시 무장한 계엄군의 총구를 잡은 행동을 연출이라고 주장한 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.