모텔 화장실 세면대서 신생아 숨져…“아이 씻기려 했다”
경기 의정부시의 한 모텔에서 신생아가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
15일 의정부경찰서에 따르면 지난 13일 오후 9시쯤 의정부시의 한 모텔에서 “투숙객이 퇴실 예정 시간이 지났는데도 나오지 않아 확인해 보니 여성이 출산한 것 같다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국은 객실 화장실 세면대에서 태어난 지 얼마 되지 않은 여자 신생아를 발견했다.
당시 신생아는 심정지 상태였으며, 119 구급대가 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다. 아이가 발견된 세면대에는 일부 물이 차 있었던 것으로 전해졌다.
현장에 함께 있던 20대 여성 A씨는 경찰 조사에서 “혼자 모텔 방에서 출산했으며, 아이를 씻기려 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 아동학대 치사 혐의로 입건하고, 숨진 신생아의 정확한 사인을 밝히기 위해 국과수에 부검을 의뢰했다.
경찰 관계자는 “사망이 과실에 의한 것인지, 살해 의도가 있었는지 여부는 아직 단정할 수 없다”며 “부검 결과를 토대로 익사 가능성 등 사망 원인을 포함해 정확한 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
