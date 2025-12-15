모텔 화장실 세면대서 신생아 숨져…“아이 씻기려 했다”

15일 의정부경찰서에 따르면 지난 13일 오후 9시쯤 의정부시의 한 모텔에서 “투숙객이 퇴실 예정 시간이 지났는데도 나오지 않아 확인해 보니 여성이 출산한 것 같다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국은 객실 화장실 세면대에서 태어난 지 얼마 되지 않은 여자 신생아를 발견했다.