KPGT, 라쉬반과 KPGA 챔피언스투어 개최 협약

총상금 1억5000만원 규모 3년간 개최 합의

㈜한국프로골프투어와 라쉬반이 KPGA 챔피언스투어 대회 개최를 위한 협약을 15일 체결했다(왼쪽부터 김원섭 KPGT 대표이사, 박추원 라쉬반 본부장). KPGA

이번 협약을 통해 라쉬반은 2026 시즌부터 향후 3년간 KPGA 챔피언스투어 대회를 개최한다. 총상금 1억 5000만 원 규모로 매 시즌 1개씩 진행되며 대회 일정과 장소는 추후 결정될 예정이다.