KLPGA, 총상금 113만 달러 드림 윈터투어 개최
대만-인도네시아-필리핀 대회 순으로 열려
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 동계 시즌 선수 경쟁력 강화를 위해 총상금 113만 달러(약 16억 4000만 원) 규모의 ‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’ 일정을 발표했다.
‘KLPGA 드림 윈터투어’는 겨울철 비시즌 동안 선수들의 경기 감각 유지와 실전 경험 확대를 목표로 신설한 동계 투어다. 기존 KLPGA 드림투어와는 별도로 운영된다.
‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’는 ‘대만 모바일 레이디스 오픈’, ‘인도네시아 여자오픈 2026’, ‘필리핀 레이디스 마스터스 2026’ 등 총 3개 대회로 구성된다.
KLPGA 김상열 회장은 “KLPGA 드림 윈터투어는 선수들이 동계 시즌에도 실전과 같은 경쟁 환경 속에서 경기력을 유지하고 한 단계 더 성장할 수 있도록 마련한 새로운 도전”이라며 “KLPGA는 앞으로도 선수 육성과 골프 저변 확대를 위한 다양한 기반 조성에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 덧붙였다.
1차 대회는 오는 17일부터 사흘간 대만 타이훵 골프클럽에서 열리는 ‘대만 모바일 레이디스 오픈’이다.
이 대회는 KLPGA와 대만여자프로골프협회(TLPGA)가 공동 주관한다. 2026 KLPGA투어 시드순위전 31위 이후 선수 50명과 청야니, 테레사 루 등 TLPGA 선수 50명, 초청 선수 8명 등 총 108명이 출전해 경쟁을 펼친다.
대회 총상금은 33만 달러(약 4억 7000만 원), 우승 상금은 6만 6000달러(약 9400만 원)이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
