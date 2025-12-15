시사 전체기사

백영현 포천시장 “철도 중심으로 도시 미래 설계”

입력:2025-12-15 16:39
“옥정~포천 광역철도 착공은 단순한 교통시설 건설이 아니라, 포천시 교통 역사에 새로운 전환점을 여는 출발입니다. 철도를 중심으로 도시의 미래를 다시 설계해 나가겠습니다.”

백영현(사진) 포천시장은 15일 국민일보와의 인터뷰에서 옥정~포천 광역철도 착공의 의미와 향후 철도망 확충 구상을 이같이 밝혔다.

포천시 최초의 철도사업인 옥정~포천 광역철도는 올해 6월 전 공구에 대한 사업계획 승인을 마치고 착공에 들어가 현재 2030년 개통을 목표로 차질 없이 추진되고 있다.

백 시장은 “구리~포천 고속도로 개통으로 시작된 교통 여건 개선이 이제는 철도를 중심으로 한 대중교통 체계의 근본적인 변화로 이어지고 있다”며 “철도 개통은 시민 이동 편의성 향상은 물론 기업과 산업체 유치, 학생 인구 유입을 촉진해 정주 여건 개선과 지역 경쟁력 강화를 이끄는 핵심 동력이 될 것”이라고 강조했다.

현재 공사는 각 정거장과 환기구 구간을 중심으로 가시설 설치 등 기초 공정이 본격화됐다. 203정거장과 대진대학교입구 구간은 공사에 따라 버스·택시 승강장을 약 160m 이전해 임시 운영 중이며, 횡단보도도 이설됐다. 포천경찰서 앞 204정거장 구간은 공사 특성상 차로 일부 통제가 불가피해 군내사거리 좌회전이 금지되고 우회 운행이 이뤄지고 있다.

백 시장은 “도심의 좁은 도로 여건 속에서 공사가 진행되다 보니 시민들께서 통행 불편과 소음·진동 등 생활 속 불편을 겪고 계신 점을 잘 알고 있다”며 “시공사와 경기도와의 지속적인 협의를 통해 교통 관리 강화와 현장 점검을 병행하고, 변경되는 교통 동선과 공사 일정도 신속하고 정확하게 안내해 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

포천시 철도 구상의 또 다른 축은 ‘덕정~옥정선’이다. 지난해 12월 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 신규 사업으로 반영되면서, 포천시 철도 접근성을 획기적으로 높일 수 있는 기반이 마련됐다.

백 시장은 “덕정~옥정선은 양주시 중심 노선이지만, 광역철도망이라는 네트워크 관점에서는 포천과 직접 연계되는 핵심 노선”이라며 “옥정~포천 광역철도와의 직결 운행이 가능해지면 환승 불편이 해소되고 GTX-C 노선 접근성도 크게 개선돼 포천시의 광역교통 경쟁력이 한층 강화될 것”이라고 설명했다.

장기적으로 포천시 교통 지형을 근본적으로 바꿀 핵심 사업으로는 GTX-G 노선이 꼽힌다. 백 시장은 “GTX-G 노선은 포천 송우에서 서울 논현역까지 약 30분, KTX 광명역까지 40분대 이동을 가능하게 하는 노선”이라며 “포천을 경기북부를 넘어 수도권 전역과 연결하는 교통 허브로 도약시키는 계기”라고 강조했다.

현재 포천시는 GTX-G 노선이 내년 상반기 발표 예정인 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영될 수 있도록 행정 역량을 집중하고 있다. 범시민 서명운동을 통해 약 34만명의 서명을 전달하고, 민간 주도의 유치추진위원회 구성과 국토교통부 장관 면담 등 다각적인 노력을 이어가고 있다.

백 시장은 “GTX-G는 단순한 교통사업을 넘어 포천의 미래 성장과 경기북부 균형발전을 견인할 핵심 기반”이라며 “14만 시민과 함께 끝까지 책임 있는 행정으로 철도 중심의 새로운 포천 시대를 열어가겠다”고 말했다.

포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

