‘4·3 피해 키운’ 박진경 대령, 국가유공자 지정 취소되나

4·3 당시 강경 진압을 지휘해 민간인 피해를 키운 고 박진경 대령의 국가유공자 지정에 대한 비판 여론이 커지는 가운데, 이재명 대통령이 지정 취소 검토를 지시하면서 후속 절차에 관심이 모인다. 제주에서는 1952년 군경원호회가 세운 ‘박진경 대령 추도비’ 옆에 사실과 맞지 않는 내용을 바로잡는 안내판을 설치하는 행사가 열렸다.
15일 제주도 등에 따르면, 이재명 대통령은 전날 국가보훈부에 박진경 대령의 국가유공자 지정 취소 여부를 검토하라고 지시했다.
박 대령은 지난 11월 국가보훈부로부터 국가유공자로 인정받았다. 보훈부는 유족이 제출한 무공훈장 수훈 이력을 근거로 국가유공자법 제4조에 따라 자격을 인정했고, 대통령 직인이 찍힌 유공자 증서를 전달했다.
국가유공자법 제4조는 국가유공자로 예우받을 수 있는 대상을 규정한 조항으로, 전투에서 뚜렷한 공적을 세운 ‘무훈수공자’도 포함한다. 박 대령은 1948년 제주에서 강경 진압 작전을 지휘하던 중 부하에게 암살됐고, 1950년 한국전쟁 중 을지무공훈장을 받은 것으로 기록돼 있다.
그러나 박진경 대령은 1948년 5월 제9연대장으로 부임한 뒤 강경 진압을 주도해 민간인 피해를 키우고 사태를 악화시킨 인물로 평가된다.
2003년 정부가 공식 채택한 제주4·3사건 진상조사보고서에는 당시 미군 비밀보고서에 ‘3000여 명이 체포됐다’는 기록이 남아 있으며, “조선 민족 전체를 위해서는 30만 도민을 희생시켜도 좋다”는 지시를 했다는 부하의 법정 증언도 담겨 있다.
국방부도 박 대령의 무공훈장 서훈 취소 검토에 착수했다. 국방부 관계자는 15일 정례브리핑에서 “관련 법령과 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 결과 등을 종합적으로 검토해 가능한 조치를 판단하겠다”고 밝혔다. 무공훈장은 박 대령의 국가유공자 지정의 근거가 된 훈장이다.
상훈법에 따르면 서훈 추천권자는 공적이 사실과 다르다고 확인될 경우 서훈 취소를 요청할 수 있다. 취소 여부는 국무회의 심의를 거쳐 최종 결정되며, 무공훈장의 경우 서훈 추천권자는 국방부다.
같은 날 제주도와 제주4·3평화재단, 제주4·3희생자유족회는 제주시 연동 모처에 있는 박진경 대령 추도비 옆에 제주4·3의 진실을 담은 안내판을 설치했다.
안내판에는 제주4·3사건 진상조사보고서를 토대로 광복 이후 정세, 1947년 관덕정 경찰 발포 사건, 1948년 무장봉기 등 시대적 배경과 함께 박 대령의 약 40일간 행적, 그를 암살한 문상길 중위와 손선호 하사의 이야기가 실렸다.
오영훈 지사는 설치식에서 “제주도는 앞으로도 제주4·3의 진실과 평화·인권의 가치를 훼손하려는 시도에 단호히 대응할 것”이라며 “77년간 이어진 진실의 여정이 다음 세대에 온전히 전해질 수 있도록 도민 모두가 힘을 모아달라”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
