온라인 성적 만남 미끼로 음란영상 협박…30대 구속
온라인에서 성적 만남을 가장해 접근한 뒤 음란 영상 유포를 빌미로 금전을 뜯어낸 30대 남성이 경찰에 구속됐다.
전남 순천경찰서는 공갈 혐의로 A씨(30대)를 구속해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A씨는 이달 초 온라인 채팅 사이트에서 자신의 성별을 여성으로 속이고 피해자들에게 접근한 뒤, 음란 영상 촬영을 유도해 이를 유포하겠다고 협박하며 B씨(20대) 등 3명으로부터 200여만원을 뜯어낸 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 촬영된 영상을 지인에게 퍼뜨리겠다고 위협하며 ‘입막음’ 명목으로 금전을 요구한 뒤 잠적한 것으로 드러났다.
신고를 접수한 경찰은 디지털 포렌식과 계좌·통신 수사를 통해 피의자를 특정해 8일 A씨를 검거했다. 경찰은 도주 우려가 있다고 판단해 구속영장을 신청했고, 법원은 이를 발부했다.
경찰은 A씨를 상대로 추가 피해 여부 등 여죄를 조사하고 있다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
