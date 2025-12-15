‘연결을 넘어 결합으로’ BWB2025, 부산 블록체인 도시 방향 모색

‘타깃 2026’ 블록체인 시티 구체화

22일 시그니엘 부산서 개최

일상 연결하는 Web3 실증 공개

블록체인 위크 인 부산 2025(BWB2025) 포스터 일부. /비단 제공

부산디지털자산거래소(Bdan·비단)는 오는 22일 시그니엘 부산 그랜드볼룸에서 ‘블록체인 위크 인 부산 2025(BWB2025)’를 개최한다고 15일 밝혔다.