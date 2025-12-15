‘연결을 넘어 결합으로’ BWB2025, 부산 블록체인 도시 방향 모색
‘타깃 2026’ 블록체인 시티 구체화
22일 시그니엘 부산서 개최
일상 연결하는 Web3 실증 공개
블록체인이 도시의 실험 단계를 넘어 일상 인프라로 작동할 수 있을지를 가늠하는 논의의 장이 부산에서 열린다.
부산디지털자산거래소(Bdan·비단)는 오는 22일 시그니엘 부산 그랜드볼룸에서 ‘블록체인 위크 인 부산 2025(BWB2025)’를 개최한다고 15일 밝혔다.
BWB2025는 남부권 최대 규모의 블록체인 콘퍼런스로, 올해로 4회째를 맞았다. 이번 행사의 슬로건은 ‘Beyond Connection, Into Nexus(연결을 넘어, 결합으로)’로, 블록체인 기술이 산업과 도시, 시민의 일상을 하나로 연결·결합하는 단계로 나아간다는 의미를 담았다.
이번 행사는 ‘타깃 2026 블록체인 시티 부산’ 구상이 실제 서비스와 인프라로 구현되는 모습을 미리 엿볼 수 있는 자리로 주목받고 있다. 특히 부산의 블록체인 인프라 구축을 주도해 온 비단의 핵심 프로젝트들이 공개될 예정이어서 관심이 쏠린다.
대표적으로 비단과 네이버파이낸셜, 해시드가 공동 개발 중인 Web3 디지털지갑 ‘비단주머니’ 프로젝트가 소개된다. 이 지갑은 Web2와 Web3를 연동하고, 법정화폐와 디지털자산을 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있도록 설계됐다. 행정·결제·교통·자산 관리 등 시민 생활 전반을 하나의 지갑으로 연결하는 블록체인 도시 생태계의 핵심 인프라로 자리매김할 것으로 기대된다.
키노트 세션에는 김서준 해시드 대표와 노리타카 오카베 일본 JPYC 대표가 나서 아시아 디지털금융과 스테이블코인 경쟁 구도를 중심으로 부산의 가능성을 조망한다. 이 밖에도 국내외 블록체인·디지털금융 분야 전문가들이 참여해 블록체인 도시의 미래와 실증 사례를 공유할 예정이다.
비단은 기존 상품권 거래 서비스를 확장한 ‘비단 팝팝’ 애플리케이션과 공식 캐릭터를 공개하고, 부산 지역 대학생 서포터즈 발대식도 함께 열어 시민 참여형 행사로 폭을 넓힌다는 계획이다.
김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “BWB2025는 블록체인이 기술 실험을 넘어 시민의 일상으로 들어오는 전환점을 보여주는 자리”라며 “부산에서 시작된 연결과 결합이 글로벌 블록체인 도시 모델로 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
