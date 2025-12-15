웨이블 ‘2025 대한민국 디지털광고대상’ 수상
종합광고대행사 웨이블이 ‘2025 대한민국 디지털광고대상(KODAF 2025)’에서 ‘디지털크리에이티브-디지털영상(단편)’ 부문 우수상을 수상했다.
이번에 수상한 캠페인은 하나의 메시지를 단발성으로 전달하는 방식에서 벗어나는 콘텐츠로 기획돼 소비자와의 접점을 단계적으로 확장한 점이 특징이다. 각 영상은 브랜드의 핵심 가치와 제품 특성을 일상적인 상황 속에 자연스럽게 녹여내며, 시청자의 몰입도를 높이는 방식으로 구성됐다.
웨이블이 기획·제작을 총괄한 디지털 영상 시리즈로, 수상한 캠페인 명은 ‘나랑드사이다 브랜디드 총괄미디어캠페인’ 부문이다. 각 영상은 소비자의 핵심 니즈를 하나의 일관된 콘셉트 안에 담아내며, 메시지 전달력과 완성도 측면에서 높은 평가를 받았다.
이 캠페인은 유튜브를 중심으로 빠르게 확산되며 높은 파급력을 보였다. 영상 공개 이후 관련 콘텐츠가 자발적으로 공유되며 시청자들의 지속적인 반응을 이끌어냈고, 브랜드에 대한 관심 역시 자연스럽게 확산됐다.
특히 이번 캠페인은 단순한 조회수 성과를 넘어, 유튜브 내 화제성 확대를 기반으로 브랜드 검색량 증가와 인지도 상승으로 이어졌으며, 실제 구매 고려 측면에서도 의미 있는 변화를 만들어냈다는 평가를 받고 있다.
콘텐츠에 대한 긍정적인 댓글과 실제 사용 경험을 바탕으로 한 후기들이 이어지며, 캠페인의 영향력이 장기간 유지됐다는 점도 주목할 만하다.
또한 유튜브 댓글과 블로그 리뷰 등에서 제품 및 캠페인에 대한 긍정적인 소비자 반응이 지속적으로 확산되며 캠페인의 파급력을 입증했다.
웨이블 관계자는 “이번 수상은 단순한 화제성에 그치지 않고, 디지털 환경 전반에서 확인된 소비자 반응과 성과를 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 브랜드와 소비자를 효과적으로 연결하는 전략적 크리에이티브를 통해 실질적인 비즈니스 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.
