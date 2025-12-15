엠플랜잇 ‘2025 네이버 파트너 어워즈’ 수상

엠플랜잇 제공

엠플랜잇은 SA에서는 키워드 중심 구조 최적화를, DA에서는 관여도 높은 타겟 확보 전략을 통해 브랜드 탐색과 전환 성과를 동시에 강화했다.

브랜드검색에서는 신규 키워드 기반의 유입 확대와 효율성 향상이 확인됐고, 디스플레이·타겟팅 영역에서는 관심도 높은 고객군 중심의 질적 유입 증가가 뚜렷했다. 이러한 성과를 기반으로 향후 지속적인 광고 고도화와 캠페인 혁신을 이어갈 계획이다.