엠플랜잇 ‘2025 네이버 파트너 어워즈’ 수상
엠플랜잇은 지난 8일 진행된 네이버 파트너 어워즈에서 베스트 퍼포먼스 캠페인 부문을 수상했다.
네이버 파트너 어워즈는 각 부문에서 네이버 광고 플랫폼을 활용해 유의미한 성과를 만들어낸 파트너 기업을 선정하는 행사다.
이 부문은 SA와 DA를 통합해 효율적으로 운용하고, 캠페인 성과와 광고주의 핵심 KPI를 동시에 달성한 캠페인에 수여되는 상으로 파트너 어워즈 캠페인 부문 중 가장 높은 권위를 가진다. 상금은 1000만원으로, 캠페인 성과의 가치를 대외적으로 인정받았다는 점에서도 의미가 크다.
엠플랜잇은 AIA생명과 흥국화재 캠페인 2개가 모두 최종 후보에 오르는 성과를 기록했다. 최종적으로 AIA생명 캠페인이 본상을 수상하며 엠플랜잇의 운영 역량이 다시 한번 공식적으로 검증되는 자리였다.
엠플랜잇은 SA에서는 키워드 중심 구조 최적화를, DA에서는 관여도 높은 타겟 확보 전략을 통해 브랜드 탐색과 전환 성과를 동시에 강화했다.
브랜드검색에서는 신규 키워드 기반의 유입 확대와 효율성 향상이 확인됐고, 디스플레이·타겟팅 영역에서는 관심도 높은 고객군 중심의 질적 유입 증가가 뚜렷했다. 이러한 성과를 기반으로 향후 지속적인 광고 고도화와 캠페인 혁신을 이어갈 계획이다.
이번 수상은 광고주와의 긴밀한 협업, 정교한 운영 프로세스, 지속적인 효율 관리가 결합된 결과다. 엠플랜잇은 광고주와 실시간으로 성과를 공유하며 매일 목표 DB 확보를 위한 예산 포트폴리오 조정과 신규 소재 발굴을 지속적으로 수행해왔다.
또한 기존에 운영하지 않던 파워컨텐츠, 서칭뷰, 신제품 검색 등 네이버의 신규 매체를 적극 제안해 광고주의 선택지를 확장했고, 이를 기반으로 견고한 파트너십을 구축해 나가고 있다.
치열해지는 보험 시장과 빠르게 변화하는 광고 환경 속에서 엠플랜잇은 변화하는 시장에 맞춰 캠페인을 지속적으로 업그레이드하며 내년에도 한 단계 높은 성과를 만들어갈 예정이다.
또한 다가오는 2026년에는 이번 경험을 토대로 더 높은 수준의 퍼포먼스를 창출할 수 있는 기반을 다져 나갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사