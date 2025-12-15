시사 전체기사

공연 예매 사이트 ‘플레이티켓’ 회원정보 유출 정황

입력:2025-12-15 16:19
공연 예매 전문 사이트 ‘플레이티켓’(Playticket)이 외부 해킹 공격을 받아 회원 정보 유출이 의심되는 정황이 포착됐다.

플레이티켓은 15일 공지사항을 통해 “한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 웹사이트에 대한 외부 해킹 공격 정황을 통지받았다”며 “즉시 관련 IP를 차단하고 보안 조치를 완료했다”고 밝혔다.

회사 측은 보안 전문 기관과 함께 정밀 조사를 진행한 결과, 회원들의 아이디, 이름, 이메일 주소, 휴대전화 번호, 암호화된 비밀번호 등 개인정보가 유출된 것으로 의심된다고 설명했다.

다만 주민등록번호나 신용카드 번호와 같은 민감한 금융 정보는 별도로 저장하지 않거나 암호화 처리되어 있어 유출 가능성이 없다고 밝혔다.

플레이티켓은 추가 피해를 막기 위해 비밀번호 변경을 권고했다. 플레이티켓 관계자는 “만약의 사태를 대비해 비밀번호를 즉시 변경하고, 타 사이트에서 동일한 아이디·비밀번호를 사용하는 경우에도 비밀번호를 변경하는 것이 안전하다”고 당부했다.

플레이티켓 해킹 사고 공지. 플레이티켓 홈페이지 캡처

이번 해킹 사고와 관련해 피해가 의심되거나 문의 사항이 있는 회원은 고객센터 전화(02-322-3658) 또는 이메일(playticket@daum.net)을 통해 신고할 수 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

