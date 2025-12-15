포항형 스마트 경로당 25곳 개통…내년 60곳으로 확대
경북 포항시는 15일 시청 대회의실에서 ‘2025년 포항형 스마트 경로당 개통식’을 열고 어르신을 위한 디지털 복지서비스의 본격 가동에 들어갔다고 밝혔다.
시는 올해 3억원을 들여 스마트 경로당 25곳을 구축하고 지난달 11일부터 시범운영을 했다. 이 기간 500명이 넘는 어르신이 이용했다.
이번 사업에는 스마트경로당 및 학습공간 25곳의 원격 다방향 화상시스템 구축 외에도 노인복지회관 내에 강의 공간으로 쓰이는 스마트 스튜디오 1곳 설치, 통합플랫폼 및 관리자 홈페이지 구축 등이 포함됐다.
스마트 경로당은 실버체조, 요가, 노래교실, 웃음치료 등 어르신 맞춤형 건강·여가 프로그램을 화상 시스템을 통해 정기적으로 운영한다.
안전과 편의 기능도 함께 갖췄다. 화재·가스 감지 기능을 갖춘 IoT 기반 스마트 안심안전 시스템이 설치돼 사고 발생 시 자동으로 119에 신고되는 방식으로 운영한다. 별도의 상시 관제 인력이 필요 없는 자동 대응 시스템이다.
영상 장비는 원격으로 제어되고 별도의 조작 교육 없이도 프로그램 참여가 가능하다.
시는 내년부터 스마트경로당 매니저를 노인일자리 형태로 배치해 운영 지원과 참여를 확대할 방침이다. 또 스마트경로당을 총 60곳으로 늘리고 비대면 건강관리, 안전 모니터링, 디지털 체험 프로그램 등을 단계적으로 확대할 계획이다.
이강덕 포항시장은 “스마트경로당은 어르신의 여가·학습·건강·안전을 통합적으로 지원하는 포항형 디지털 복지의 핵심 모델”이라며 “디지털 전환 시대에 어르신들이 소외되지 않도록 지속적으로 확대하고 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
