HJ중공업, 미 해군 군수지원함 MRO 첫 계약
미국 시장 진출 신호탄
HJ중공업이 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업에서 첫 계약을 성사하며 미국 군수지원 시장 진출의 교두보를 마련했다.
HJ중공업은 15일 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)와 해상수송사령부(MSC) 소속 4만t급 군수지원함 ‘USNS 어밀리아 에어하트(USNS Amelia Earhart)’의 중간 정비(Mid-Term Availability) 계약을 체결했다고 밝혔다. HJ중공업이 미 해군 함정 MRO 사업 진출을 선언한 이후 첫 수주다.
이번 사업은 함정의 운용 준비 상태를 유지하기 위한 필수 유지·보수·정비와 성능 개선 작업을 포함한다. 대상 함정은 미 항공모함과 전투함 등에 탄약·식량·화물과 연료를 보급하는 군수지원함으로, 최대 6000t의 탄약·화물과 2400t의 연료를 적재할 수 있다. 2008년 취역했으며 길이 210m, 너비 32m로 최고 속력은 20노트(약 37㎞/h)다. 함명은 여성 최초로 대서양 횡단 비행에 성공한 미국의 인권운동가 어밀리아 에어하트의 이름에서 따왔다.
업계에서는 이번 계약을 HJ중공업의 미 해군 MRO 시장 진입을 알리는 신호탄으로 평가하고 있다. 미 해군 함정 MRO 사업은 엄격한 규정과 높은 기술력이 요구돼 진입 장벽이 높은 대신, 생애주기 전반에 걸쳐 안정적인 수익을 기대할 수 있는 고부가가치 분야로 꼽힌다.
최근 한미 간 마스가(MASGA) 프로젝트와 함께 미국 국방부의 지역 기반 지속 지원 프레임워크(RSF) 정책이 본격화하면서 인도·태평양 지역 동맹국을 중심으로 방산 협력 기조도 확대되는 분위기다.
HJ중공업은 특수선 건조와 정비 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 2024년부터 해외 MRO 시장 진출을 준비해 왔다. 1974년 국내 최초 해양 방위산업체로 지정된 이후 최신예 함정 건조부터 정비까지 1200척이 넘는 함정과 군수 지원체계 사업을 수행해 온 것이 강점으로 꼽힌다. 올해 들어서는 주한 미 해군사령관과 미 해군 보급체계사령부 실사단, 미 상무부 관계자들이 잇달아 부산 영도 조선소를 방문해 시설과 보안, 기술 역량을 점검하기도 했다.
유상철 HJ중공업 대표는 “이번 계약으로 회사의 정비 역량과 기술력, 계약 이행 능력이 국제적으로 인정받았다”며 “50여 년간 축적한 함정 전문 기술과 인프라를 바탕으로 미 해군이 요구하는 납기와 품질을 충족시켜 신뢰를 쌓아가겠다”고 말했다.
HJ중공업은 내년 1월 부산 영도 조선소 안벽에서 정비 작업에 착수해 선체와 주요 시스템 점검·수리, 부품 교체와 도장 작업 등을 진행한 뒤 내년 3월 말쯤 해당 함정을 미 해군에 인도할 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
