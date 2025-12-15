넥슨, ‘아주르 프로밀리아’ 국내 퍼블리싱 계약
넥슨이 신작 판타지 RPG ’아주르 프로밀리아’의 국내 퍼블리싱을 맡는다.
넥슨은 아주르 프로밀리아의 국내 퍼블리싱 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
아주르 프로밀리아는 ‘벽람항로’로 글로벌 흥행에 성공한 만쥬게임즈가 PC·모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중인 서브컬처풍의 판타지 월드 RPG다. 넥슨은 이번 계약으로 아주르 프로밀리아의 국내 서비스 판권을 확보했으며 향후 운영·서비스·마케팅 등 퍼블리싱 전반을 담당할 예정이다.
넥슨은 이날 아주르 프로밀리아의 공식 홈페이지와 SNS 채널을 개설하고 사전 등록도 시작했다. 넥슨 최성욱 퍼블리싱라이브본부장은 “만쥬게임즈의 탄탄한 개발력과 넥슨의 라이브 서비스 노하우를 결합해 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사