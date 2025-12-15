대한체육회 2026년 예산, 올해보다 23.4% 증가한 3451억원
대한체육회는 2026년 예산이 올해보다 23.4%(654억원) 증가한 3451억원으로 확정됐다고 15일 밝혔다. 문화체육관광부 및 유관기관에서 630억원 규모의 사업이 대한체육회로 이관되고, 체육인 지원 예산이 반영되면서 전체 예산 규모가 확대됐다.
체육회는 체육단체 종사자 처우 개선이 반영돼 7년간 동결됐던 후보선수 전임지도자 급여가 7.6% 인상된다고 밝혔다. 회원종목단체 직원 인건비는 정부 공통 인상률에 따라 3.5% 오른다. 전국소년체육대회 출전비 단가는 1인당 8만2000원에서 11만3600원으로 9년 만에 38%가 인상 조정됐다.
스포츠클럽 디비전(274억원), 지방체육진흥(172억원), 은퇴선수 선수진로 지원(12억원) 등 12개 사업은 체육회로 이관됐다. 총 630억원 규모다. 체육회는 생활체육부터 전문체육까지 직접 수행하는 사업 영역을 확대해 통합적인 지원 체계를 갖추게 됐다.
새로운 전문체육 육성체계도 도입된다. 국가대표와 후보선수 사이에 ‘예비 국가대표’ 육성 프로그램이 신설돼 관련 예산 30억원이 신규 반영됐다. 배드민턴 레슬링 등 5개 종목 119명을 대상으로 연간 100일 훈련을 지원한다. 체육회는 이를 계기로 엘리트 선수층을 확대하고 국가대표급 유망선수 발굴을 강화한다는 계획이다.
국가대표 훈련환경 개선을 위한 예산은 총 68억원이 반영됐다. 국가대표선수촌 메디컬센터에는 MRI 장비가 최초 도입된다. 전문의 인건비 등을 포함한 14억원의 의료지원 예산이 편성됐다. 또 태릉선수촌·평창동계훈련센터 시설 개보수 및 관리비 54억원이 확보돼 노후 시설 정비, 훈련환경 개선이 추진된다.
올해 12월 개원하는 대한민국체육인재개발원은 2026년부터 본격 운영에 돌입한다. 지도자·선수 부모를 위한 우수선수 성장지원 교육 4억5000만원, 연령·대상별 특화 역량을 강화하는 생활체육지도자 전문교육 6억원 등이 반영됐다. 선수·지도자·심판의 진로 전환을 돕는 체육인 진로·종목 전환 교육 8억원도 신규 반영됐다.
국제종합경기대회 지원 예산도 증가했다. 체육회는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽과 아이치·나고야아시안게임 등 주요 국제대회 대비 훈련 및 파견 지원을 강화할 방침이다.
유승민 체육회장은 “현장의 오랜 요구였던 처우 개선과 훈련환경 고도화, 미래 유망주 육성 기반 강화가 이번 예산에 반영됐다”며 “대한체육회가 책임 있게 사업을 준비하고 집행해 더 많은 체육인이 현장에서 실질적으로 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
