‘꽃으로 피어난 이름들’…거창사건 ‘공감’ 쇼츠 영상 선보여
경남 거창군은 최근 거창사건추모공원 ‘공감’ 쇼츠 영상 콘테스트 공모전을 펼쳐 수상작을 선정했다고 15일 밝혔다.
거창사건은 한국전쟁 중이던 1951년 국군이 자행한 국가 폭력으로 거창군 신원면 일대 주민 719명이 희생된 사건이다. 사건 이후 대구중앙고등군법회의에서 국군의 위법행위 판결을 인정받았다.
군은 거창사건의 아픔과 추모공원의 아름다운 경관을 알리기 위해 이번 공모전을 기획했다. 스마트폰 기반의 빠른 콘텐츠 소비를 선호하는 MZ세대에게 숏폼(짧은 동영상) 형식을 활용한 홍보 콘텐츠를 제공한다는 목표다.
공모전에는 전국에서 총 15편의 작품들이 접수됐고 외부 전문가로 구성된 심사위원회가 최종 3편을 선정했다. ‘1951년, 꽃으로 피어난 이름들’, ‘그날의 기억 위에 평화의 씨앗을 심다.’, ‘잊힌 나날에서 피어난 추모의 빛’이다. 각 작품은 거창사건의 아픔과 추모공원의 아름다움을 개성있게 담아냈다는 평가를 받았다.
김성남 거창사건사업소장은 “공모전을 통해 더 많은 분이 거창사건을 기억하고 아픔을 공감하길 바란다”며 “유족들의 명예 회복에 동참하고 해마다 거창사건추모공원을 방문해 아름다운 국화를 감상하며 희생자들을 추모하기를 기대한다”고 말했다.
거창군은 수상작을 군 공식 유튜브와 관광 SNS 등에 공개해 거창사건의 역사적 의미를 알리고 거창사건추모공원의 가치를 확산해 나갈 계획이다.
거창=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
