크래프톤, 개인용 AI 비서 ‘키라(KIRA)’ 공개

크래프톤 제공

키라는 대화 내용, 진행 중인 프로젝트, 중요 결정 사항 등을 기억하는 ‘스마트 메모리’ 기능을 탑재했다. 아웃룩 이메일에서 할당된 업무를 자동으로 추출해 처리하고, 프로세스 변화를 실시간으로 반영하는 능동적 업무 보조도 가능하다.