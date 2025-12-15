크래프톤, 개인용 AI 비서 ‘키라(KIRA)’ 공개
크래프톤이 개인용 AI 비서 ‘키라(KIRA, KRAFTON Intelligence Rookie Agent)’를 15일 오픈소스 플랫폼 깃허브를 통해 공개했다.
키라는 AI 툴을 포함한 다양한 프로그램을 자연어 명령만으로 실행할 수 있는 개인용 AI 비서다. 문서 생성, 일정 관리, 정보 탐색 등 일상 업무를 빠르게 처리할 수 있다. 업무용 메신저 슬랙을 기반으로 작동한다.
키라는 대화 내용, 진행 중인 프로젝트, 중요 결정 사항 등을 기억하는 ‘스마트 메모리’ 기능을 탑재했다. 아웃룩 이메일에서 할당된 업무를 자동으로 추출해 처리하고, 프로세스 변화를 실시간으로 반영하는 능동적 업무 보조도 가능하다.
이강욱 크래프톤 AI 본부장은 “키라는 로컬 중심의 보안 구조와 선제적 제안 기능을 바탕으로, 다양한 산업과 직군에서 새로운 업무 혁신을 촉진할 것”이라며 “글로벌 AI 커뮤니티와 함께 발전하며 오픈소스 생태계 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
크래프톤은 과학기술정보통신부 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트에 참여해 국내 최초 500B(5천억 개) 규모 초거대 모델 개발을 공동 추진하고 있다. 멀티모달 모델의 아키텍처 설계와 학습 알고리즘 연구를 주도하며 풀스택 AI 기술을 구축하고 있다.
