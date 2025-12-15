BN그룹 비스코, 1000만 달러 수출의 탑… LNG선 기술력 인정
BN그룹의 대표 계열사인 비스코가 제62회 무역의 날을 맞아 수출의 탑과 정부 표창을 동시에 수상하며 LNG선 핵심 시공 기술력을 인정받았다.
BN그룹은 지난 12일 열린 ‘2025년 부산 무역의 날 전수식 및 제27회 부산수출대상 시상식’에서 비스코가 1000만 달러 수출의 탑을 수상하고, 서동섭 이사가 대통령 표창, 차영민 팀장이 한국무역협회장 표창을 각각 받았다고 15일 밝혔다.
비스코는 지난해 7월부터 올해 6월까지 LNG선 화물창 및 선실 시공 분야에서 거둔 수출 실적을 바탕으로 1000만 달러 수출의 탑을 수상했다. LNG선 화물창은 극저온 환경에서도 안정성을 유지해야 하는 고난도 기술 영역으로, 조선 산업 내에서도 높은 기술력을 요구하는 분야로 꼽힌다.
서 이사는 23년간 LNG선 화물창 시공 분야의 기술 책임자로 활동하며 수출 선박 건조 프로젝트에서 핵심 역할을 수행한 공로를 인정받았다. 특히 현장 근로자 직무교육 체계를 정비해 시공 품질을 높이고, 안정적인 수출 기반을 구축한 점이 평가됐다.
차 팀장은 멤브레인 자동용접 공정을 담당하며 지난 3년간 안정적인 매출 성과와 품질 유지를 통해 회사 경쟁력 강화에 기여했다. 주요 조선소 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 생산 효율성과 품질 향상에 힘쓴 점도 표창 사유로 꼽혔다.
부산 무역의 날 행사는 어려운 대외 여건 속에서도 수출 확대와 지역 경제 활성화에 기여한 기업과 종사자들의 성과를 격려하기 위해 마련됐다.
한편 BN그룹은 조선기자재, 컬러강판, 주류, 친환경 페인트, 관광 등 13개 계열사로 구성된 중견기업이다. 2021년부터는 스마트 공장 구축과 제조 공정의 디지털 전환을 추진하며 중견·중소 제조업의 경쟁력 강화에 나서고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사