‘파주페이’ 가맹점 기준 완화…매출 30억원까지 확대
경기 파주시가 지역 상권 활성화와 시민 이용 편의 제고를 위해 지역화폐 파주페이 가맹점 연 매출 기준을 대폭 완화한다.
파주시는 15일부터 파주페이 가맹점 연 매출 기준을 기존 12억원 이하에서 정부 기준과 동일한 30억원 이하로 상향 조정한다고 밝혔다.
이번 조치는 지난 12월 1일 개정된 경기도 지역화폐 운영 지침을 반영한 것으로, 가맹점 수 부족으로 불편을 겪어온 시민들의 이용 환경을 개선하고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 추진됐다. 그동안 매출 기준 제한으로 파주페이 사용이 어려웠던 생활 밀착 업종에서도 가맹점 등록이 가능해질 전망이다.
기준 완화에 따라 연 매출 30억원 이하 사업자는 파주페이 가맹점으로 가입할 수 있으며, 신청은 경기지역화폐 누리집이나 파주시청 민생경제과 방문을 통해 가능하다.
파주시는 가맹점 확대를 통해 시민들의 파주페이 사용처가 늘어나고, 이에 따라 이용자 증가와 소상공인 매출 증대 등 지역 경제 전반에 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.
시는 일부에서 제기한 대형 가맹점으로의 매출 쏠림 우려와 관련해 결제 자료 분석을 실시했다. 그 결과 소비쿠폰 발행 기간인 2025년 7~11월 동안 가맹점 연 매출 기준을 30억원으로 적용한 기간에도 연 매출 10억원 이하 영세 소상공인의 월평균 매출이 오히려 증가한 것으로 나타났다. 시는 사용처 확대에 따라 지역화폐 이용자와 결제액이 함께 늘어난 결과로 분석된다고 설명했다.
시 관계자는 “결제 자료 분석을 통해 소상공인 보호와 시민 이용 편의를 동시에 고려해 기준 완화를 결정했다”며 “확대된 파주페이 혜택이 소비를 촉진하고 지역 경제 활성화의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.
한편, 파주시는 월 할인 구매 한도를 현행 100만원에서 200만원으로 확대하는 방안과, 상생경제플랫폼 구축에 맞춰 공공 온라인몰에서도 파주페이를 사용할 수 있도록 하는 방안도 추진 중이다. 이와 함께 환급 행사 확대와 카드 결제 수수료 지원 등 소상공인 부담 완화 정책도 검토하고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사