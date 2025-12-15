커피 향에 꿈이 피어난다…영덕 축산중 전교생 8명 바리스타 되다
경북 영덕군 축산중학교에 특별한 커피 향과 함께 학생들의 꿈이 피어오르고 있다.
15일 축산중학교에 따르면 전교생이 바리스타 자격을 전원 취득하며 올해 뜻깊은 성과를 거뒀다. 축산중은 1학년 1명, 2학년 4명, 3학년 3명 등 전교생 8명의 작은 학교다.
학교는 2025학년도 2학기 동안 전문 강사와 함께 ‘바리스타 2급 자격증반’을 운영했다.
학생들은 9월부터 커피 기초이론과 직무 중심 과정을 체계적으로 이수하며 현장 실무 능력을 길렀다.
수업은 일주일에 한 번, 이론교육과 1대1 소집단 실습 지도로 에스프레소 추출, 라테아트, 카페 메뉴 제조 등 학생 개개인의 수준과 특성에 맞춰 진행됐다.
일부 학생들은 지역 축제 부스 운영에도 참여해 커피를 내리며 실제 현장 경험까지 쌓았다.
학교는 이번 프로그램을 기반으로 학생 진로 역량 강화 교육을 확대하고 지역사회 연계 진로체험 강화, 작은 카페 운영 등으로 교육활동을 확장해 나갈 계획이다.
김종태 교장은 자격증 수여식에서 “스스로 선택한 진로 교육 과정에서 끝까지 도전해 전체가 합격한 것은 매우 의미 있는 성취”라며 “작은 학교라도 학생 한 명 한 명의 열정과 노력에 따라 큰 결과를 만들 수 있음을 증명했다”고 말했다.
