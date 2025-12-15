디지털서울문화예술대학교, 이세환 특임교수 임용

대한민국 밀리터리 컨텐츠 전문가

국방안보경찰학과 특임교수로 임용

디지털서울문화예술대학교 국방안보경찰학과 특임교수로 임용된 이세환 교수

‘월간 군사 세계’에서 취재 기자로 활동한 바 있는 이세환 교수는 ‘샤를의 군사 연구소’ 대표로 밀리터리에 대한 모든 정보를 전문으로 제공하는 구독자 약 64만명의 ‘샤를의 군사연구소’ 유튜브 채널을 운영중이다. 2026학년도부터 개편된 서울문화예술대 국방안보경찰학과에서 군사전문가로서 교단에 서게 됐다