디지털서울문화예술대학교, 이세환 특임교수 임용
대한민국 밀리터리 컨텐츠 전문가
국방안보경찰학과 특임교수로 임용
디지털서울문화예술대학교(이하 서울문화예술대)는 대한민국의 밀리터리 컨텐츠 전문가이자 군사 전문 유튜버로 활동하는 이세환 작가를 국방안보경찰학과 특임교수로 임용했다고 15일 밝혔다.
‘월간 군사 세계’에서 취재 기자로 활동한 바 있는 이세환 교수는 ‘샤를의 군사 연구소’ 대표로 밀리터리에 대한 모든 정보를 전문으로 제공하는 구독자 약 64만명의 ‘샤를의 군사연구소’ 유튜브 채널을 운영중이다. 2026학년도부터 개편된 서울문화예술대 국방안보경찰학과에서 군사전문가로서 교단에 서게 됐다
2026학년도부터 학과를 새로이 개편한 국방안보경찰학과는 새로이 재편되는 국제질서 및 한반도 안보 환경 변화와 인구감소에 따른 상비군 부족 해결 방안으로 예비전력분야의 발전을 연구하고, 국가기밀과 정보를 보호하는 방첩활동 체계를 정립한다.
또한 마약·테러물자 및 국제범죄, 적국의 스파이 활동 등 상황분석·조사연구·경찰학을 융합하여 국내외 정세를 이해하고 범죄 현상을 총체적으로 해석 응용하는 국가 안보 및 치안 융합형 인재 양성 실용 학문으로 경찰청 안보수사요원(경장) 및 경찰행정 순경 등 경력경쟁(특채) 해당 학과다. 또한 졸업 후 직업 군인 및 공무원, 현역 복무 후 예비전력분야 군무원 등 군과 경찰, 국가안보기관 등 다양한 분야로 취업 및 진출이 가능하다.
한편, 서울문화예술대는 2026학년도 1학기 신·편입생 정시모집을 12월 19일까지 진행한다. 입학지원센터 및 유웨이어플라이, 진학어플라이에서도 지원이 가능하며, 입학생 전원에게 장학금을 지급한다. 입학 관련 자세한 문의는 대표전화 또는 실시간 상담으로 문의하면 된다.
