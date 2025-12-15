경찰, 노동당국 안전사고 발생 포스코 압수수색
지난달 발생한 포스코 포항제철소 안전사고를 수사 중인 경북경찰청 중대재해수사팀과 고용노동부 포항지청은 15일 포스코 포항 본사와 포항제철소 내 관련 공장, 외주 청소업체 사무실 등을 대상으로 압수수색을 벌였다.
이번 압수수색은 지난달 20일 포항 남구 포스코 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장 현장에서 슬러지(찌꺼기) 청소 작업 중 발생한 복합가스 중독사고 경위를 밝히고 안전 관리 체계 작동 여부를 확인하기 위해 이뤄졌다.
당시 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 유해가스를 마셔 중태에 빠졌고 출동한 포스코 소방대 방재 팀원 3명도 구조 작업 중 유해가스를 마셔 부상을 입었다.
수사당국은 작업 일지와 지시서, 안전교육 자료, 위험성 평가서, 도급·하도급 계약 자료 등 작업 관련 서류, 사고 전후 내부 보고 문건, 사고 이전 이력 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다. 수사당국은 압수물 분석을 마치는 대로 사고 책임자와 관련자들을 상대로 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 산업안전보건법 위반 여부와 업무상 과실치사상 혐의 적용 여부를 검토할 방침이다.
안동=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사