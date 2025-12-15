광주대표도서관 붕괴사고 16일 합동감식…사고 원인 조사, 영결식
국과수·노동부·건축전문 등 참여
철골 접합부·특허공법 안전성 점검
희생자 4명 차례로 영면
경찰·노동당국 강제수사 병행
광주대표도서관 공사현장 붕괴 사고로 매몰된 작업자 4명이 숨진 가운데 경찰과 노동당국이 합동 현장 감식을 통해 사고 원인 규명에 본격 착수한다. 일터에서 목숨을 잃은 희생자들의 장례 절차도 차례로 이어지고 있다.
15일 광주경찰청에 따르면 경찰은 16일 오후 사고 현장에서 국립과학수사연구원, 고용노동부, 한국산업안전보건공단, 건축·구조기술 분야 전문가 등이 참여하는 합동 감식을 실시할 예정이다. 붕괴된 구조물의 결함 여부와 시공 전반의 안전 관리 실태를 과학적·객관적으로 규명하기 위한 조치다.
수사 당국은 유력 원인으로 지목되는 철골 구조물 접합부 결함 가능성을 중심으로 조사를 벌일 방침이다. 특히 동바리 등 지지대 설치 없이 콘크리트를 타설하는 방식으로 알려진 ‘특허 공법’이 적용된 점을 놓고 사전 위험성 평가와 안전 조치가 충분히 이행됐는지 여부를 중점적으로 들여다본다.
경찰과 광주고용노동청은 12일 원청사인 구일종합건설을 포함해 공사에 참여한 6개 업체를 대상으로 강제 수사에 착수했다. 현재까지 공사 관계자 5명을 조사했으며 주요 참고인 8명에 대해서는 출국금지 조치를 신청한 상태다.
수사 당국은 시공 관련 서류와 과거 사고 이력 등을 확보해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부도 함께 조사하고 있다.
사고 희생자들의 장례 절차도 이어지고 있다. 이날 오전 광주 광산구 한 장례식장에서는 배관공으로 일하던 김모(50대)씨의 발인식이 엄수됐다. 유족들은 운구차로 옮겨지는 관을 바라보며 고인의 마지막 길을 배웅했다. 김씨는 사고 발생 이틀 만에 숨진 채 발견됐다.
김씨의 발인을 시작으로 나머지 희생자 3명도 차례로 영면에 들어간다. 미장공이었던 김모(40대)씨의 발인은 이날 오후 진행됐고, 서울의 한 종합병원 장례식장에 빈소가 마련된 서모(70대)씨의 발인은 17일 예정돼 있다. 60대 희생자 고모씨의 발인 일정은 유족과 관할 지방자치단체가 협의하고 있다.
이번 사고는 11일 오후 1시58분쯤 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지의 광주대표도서관 신축 공사 현장에서 옥상층 콘크리트 타설 작업 도중 철골 구조물이 붕괴하면서 발생했다. 현장에 있던 작업자 97명 가운데 4명이 잔해에 매몰돼 모두 숨졌다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
