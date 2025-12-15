[속보] 김건희특검, ‘공천개입 의혹’ 이준석 21일 소환조사
김건희특검이 이준석 개혁신당 대표를 오는 21일 불러 조사한다.
오정희 특별검사보는 15일 정례 브리핑에서 “이 대표 측과 일정이 협의돼 이번 주 일요일인 21일 오전 10시 소환조사할 예정”이라고 밝혔다.
특검은 지난 12일 이 대표에게 출석해 조사를 받을 것을 통보했지만, 이 대표는 응하지 않았다.
특검은 이 대표가 과거 국민의힘 당대표로서 수행한 공천 업무와 관련해 의혹을 해소할 필요가 있다는 입장이다.
윤석열 전 대통령 부부 공천개입 의혹을 규명하기 위해선 이 대표로부터 직접 설명을 듣는 것이 불가피하다는 것이다.
특검은 이 대표가 강서구청장과 포항시장 등 공천에 윤 전 대통령이 개입하려고 했단 점을 뒷받침하는 통화 녹음이 있다고 밝힌 부분 등에 관해 집중적으로 들여다볼 예정이다.
