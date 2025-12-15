시사 전체기사

[속보] 김건희특검, ‘공천개입 의혹’ 이준석 21일 소환조사

입력:2025-12-15 14:39
수정:2025-12-15 15:43
이준석 개혁신당 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 앞서 넥타이를 고쳐 매고 있다. 연합뉴스

김건희특검이 이준석 개혁신당 대표를 오는 21일 불러 조사한다.

오정희 특별검사보는 15일 정례 브리핑에서 “이 대표 측과 일정이 협의돼 이번 주 일요일인 21일 오전 10시 소환조사할 예정”이라고 밝혔다.

특검은 지난 12일 이 대표에게 출석해 조사를 받을 것을 통보했지만, 이 대표는 응하지 않았다.

특검은 이 대표가 과거 국민의힘 당대표로서 수행한 공천 업무와 관련해 의혹을 해소할 필요가 있다는 입장이다.

윤석열 전 대통령 부부 공천개입 의혹을 규명하기 위해선 이 대표로부터 직접 설명을 듣는 것이 불가피하다는 것이다.

특검은 이 대표가 강서구청장과 포항시장 등 공천에 윤 전 대통령이 개입하려고 했단 점을 뒷받침하는 통화 녹음이 있다고 밝힌 부분 등에 관해 집중적으로 들여다볼 예정이다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

