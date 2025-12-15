행복청 “내년 대통령 세종집무실 건축설계안 마련”

행복청은 15일 세종시청에서 2026년도 주요 업무계획을 발표했다.

먼저 내년 상반기 대통령 세종집무실 건축설계안의 설계공모를 실시하기로 했다.

대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 국가상징구역의 마스터플랜은 상반기에 수립하고, 하반기에는 국가상징구역 시민공간에 들어설 주요 시설의 조성방안을 마련한다.

세종시를 진정한 의미의 행정수도로 만들기 위해 행정수도 명문화가 담긴 행정수도 특별법 제정을 지원한다. 세종경찰청은 상반기에 공사에 들어가고 세종지방법원은 상반기 설계공모 후 하반기 기본설계에 착수한다.

내년에는 올해보다 1315호 늘어난 4740호의 주택을 착공할 예정이다. 합강동·다솜동에 분양주택 4225호를 집중 공급하는 한편 저연차 공무원의 주거비 부담을 덜기 위해 집현동에 공무원 임대주택 515호를 착공한다.

산울동과 합강동 복합커뮤니티센터는 각각 6월과 11월 준공되며 체험형 과학문화공간인 합강동 과학문화센터도 10월 착공한다.

특히 내년 연말까지 제4차 광역교통개선대책도 수립할 계획이다. 행복도시~공주 BRT가 연말까지 준공되며 충청권 광역급행철도(CTX) 사업과의 교통 연계 방안도 검토한다.

세종 공동캠퍼스는 내년 3월 충남대 의대가 개교하면 임대형 캠퍼스 5개 대학의 입주가 완료될 전망이다. 이달 착공할 충남대(정원 800명)와 공주대(정원 599명), 내년 말 고려대(정원 790명)가 착공하면 분양형 캠퍼스 조성도 본격화된다.

강주엽 행복청장은 “2026년은 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당, 국가상징구역이 본격화되고 행정수도 특별법 제정이 준비되는 세종 역사에서 가장 중요한 해”라며 “행복청의 20년 도시건설 역량을 총동원하는 동시에 시민의 목소리와 전문가들의 의견을 적극적으로 반영하겠다”고 말했다.