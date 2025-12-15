충북대-교통대 통합 무산 위기
고창섭 충북대 총장 서한문 발표
김영환 지사 “다시 논의 가능성”
충북대와 한국교통대의 통합이 무산 위기에 처했다. 고창섭 충북대 총장은 책임을 통감하면서 사퇴 의사를 밝혔다.
15일 충북도 등에 따르면 충북대는 지난 3∼4일 진행된 교통대와의 통합 찬반투표 결과 교수와 직원, 학생 모두 반대 의견이 우세했다. 교통대는 대다수가 통합에 찬성했다.
이 같은 결과에 교육부는 두 대학의 통합을 결정지을 최종 통합심의위원회 개최를 취소했다.
충북대 학장협의회와 교수회 등은 통합 작업을 이끈 고 총장에 대해 사퇴 압박에 나섰다. 충북대 학장협의회는 “이번 투표는 지난 2년 반 동안 이어진 일방적 대학 운영과 소통 부재에 대한 구성원들의 준엄한 평가”라고 주장한 바 있다.
결국 고 총장은 최근 대학 구성원들에게 사퇴 의사를 밝힌 데 이어 이날 서한문을 통해 입장을 밝힌다는 입장이다.
고 총장은 지난 11일 대학 구성원들에게 보낸 휴대전화 문자 메시지를 통해 “저는 지난 3∼4일 있었던 구성원 투표의 결과를 겸허히 받아들이고 총장직을 사직하고자 한다”며 “구성원들은 흔들림 없이 각자의 역할을 해주길 당부드린다”고 밝혔다.
교통대는 통합 추진을 이어간다는 입장이다.
두 대학의 총장은 더욱 어려워졌다는 관측이 지배적이다.
앞서 충북대와 교통대는 물리적 통합을 전제로 2023년 11월 교육부의 글로컬대학으로 지정됐으며 지난해 6월 통합에 합의한 뒤 교육부에 통합신청서를 제출했다.
글로컬대학 30은 교육부가 2027년까지 혁신을 통해 새로운 성장 모델을 구축하는 비수도권 대학 30곳을 지정해 5년 동안 학교당 1000억원을 지원하는 사업이다. 두 차례 이상 D등급 평가를 받으면 글로컬대학 지정이 취소되고 그간 받았던 관련 사업비도 반환해야 한다.
김영환 충북지사는 “충북대와 교통대 통합 차질로 글로컬대학 사업 취소에 대한 도민들의 우려가 나오고 있다”며 “충북대 총장이 사퇴 의사를 밝혀 대학 내부 논의가 다시 시작될 가능성도 있을 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사