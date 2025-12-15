경남산업 발전사 한눈에…경남기록원, 수집자료 상설 전시
경남 산업화 과정의 생생한 현장 담긴 중요기록물·구술 882점 확보
경상남도기록원이 지역의 산업화 과정 현장을 담은 중요기록물과 구술 등 882점을 확보해 상설 전시한다.
기록원은 ‘경남도 중요역사기록물 수집사업’으로 경남의 산업화 연대기를 정리하고 핵심 산업화 대상 및 내용을 정리하는 등 총 882건 기록물을 수집하고 5명의 구술녹취를 진행했다고 15일 밝혔다.
이번에 수집된 기록물은 새마을 총람 경상남도편, 지리산지역 개발 조사보고서, 남강지역종합개발기술조사기본보고서, 마산수출자유무역지역 관련 기록 등이다.
또 옥포조선소 및 거제조선단지 기록, 김해지역 최초의 비닐하우스 개발 관련 영상, 사천공항 관련 등 경남의 중요 산업화와 관련된 기록물 원본 및 사본이 포함됐다.
이와 함께 김정간 선생 등을 포함한 5명의 구술채록을 통해 문헌 기록으로 남기기 어려운 산업화 과정의 생생한 증언을 확보했다.
기록원은 도민 참여 확산과 기록문화 저변 확대를 위해 기록창작공모전을 열어 음악 3편, 영상 2편, 웹툰 1편 총 6편의 수상작도 선정했다.
수집 기록물 중 주요 자료는 지난 5일부터 경남기록원 체험실 내에 상설 전시되고 있다. 그 외 성과물은 기록원 홈페이지 및 유튜브(기록은 경남을 싣고) 등을 통해 공개하고 있다.
김일수 경남기록원장은 “이번에 수집된 조선·항공·농업 등 다양한 기록은 전시와 온라인 공개를 통해 도민 누구나 쉽게 접할 수 있도록 할 예정”이라며 “앞으로도 중요 기록을 수집, 체계적으로 정리하고 교육·연구에 폭넓게 활용할 방침”이라고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
