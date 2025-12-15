정지영 대구지검장 취임식 ‘검찰 본연 임무 강조’
정지영 대구지검장이 15일 취임식을 열고 ‘검찰 본연의 임무’를 강조했다.
정 지검장은 이날 열린 대구지검 취임식에서 “형사사법 체계의 근본적인 변화와 인력 감소 등 어려운 여건 속에서도 국민의 생명과 안전, 재산을 보호하는 검찰 본연의 임무에 다시 집중해야 한다”고 밝혔다.
정 지검장은 “정부조직법 통과를 시작으로 형사사법 체계에 큰 변화가 예고된 가운데 파견과 사직 등으로 실근무 인원이 현저히 줄어 구성원들의 부담이 가중되고 있지만 스토킹, 전세 사기, 디지털 성폭력, 보이스피싱 등의 범죄는 우리가 어렵다고 해서 멈추지 않는다”며 “외부 환경이 어렵고 내부 사정이 여의찮을수록 증거와 법리라는 원칙에 충실해 공정함과 신속함의 균형을 끊임없이 고민해 달라”고 당부했다.
전임 대구지검장이었던 박혁수 전 검사장은 최근 대장동 개발 비리 사건 항소 포기 결정에 반발해 검찰총장 권한대행에게 상세 설명을 요구하는 검사장 18명의 집단 입장문에 참여해 관심이 쏠렸다. 법무부는 조직의 정치적 중립성과 공정성에 대한 오해를 불러일으킬 수 있다는 이유로 박 전 지검장을 법무연수원 연구위원으로 전보 조처했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
