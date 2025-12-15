“김건희, 계엄 선포한 윤석열에 ‘다 망쳤다’며 분노”

윤석열 전 대통령(왼쪽), 김건희 여사. 연합뉴스

박지영 특검보는 이날 최종 수사 결과 브리핑에서 “비상계엄 선포 당일 김 여사를 보좌한 행정관, 당일 방문한 성형외과 의사 등을 모두 조사해 행적을 확인했고 작년 8∼11월 관저 모임에 참석한 군인들도 모두 조사했으나 김 여사가 모임에 참석했거나 계엄에 관여한 사실은 확인되지 않았다”고 밝혔다. 특검팀은 텔레그램 대화 등을 통해 김 여사의 국정 개입을 상당 부분 확인, 계엄 모의 의혹을 염두에 두고 수사했으나 김 여사의 개입을 인정할 증거를 찾지 못했다.