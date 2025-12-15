“김건희, 계엄 선포한 윤석열에 ‘다 망쳤다’며 분노”
조은석 내란 특검이 김건희 여사가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 관여했다는 사실이 확인되지 않았다고 15일 밝혔다. 특검은 “계엄을 선포했을 때 김 여사와 윤 전 대통령이 심하게 싸웠다는 진술을 확보했다”고 밝혔다.
박지영 특검보는 이날 최종 수사 결과 브리핑에서 “비상계엄 선포 당일 김 여사를 보좌한 행정관, 당일 방문한 성형외과 의사 등을 모두 조사해 행적을 확인했고 작년 8∼11월 관저 모임에 참석한 군인들도 모두 조사했으나 김 여사가 모임에 참석했거나 계엄에 관여한 사실은 확인되지 않았다”고 밝혔다. 특검팀은 텔레그램 대화 등을 통해 김 여사의 국정 개입을 상당 부분 확인, 계엄 모의 의혹을 염두에 두고 수사했으나 김 여사의 개입을 인정할 증거를 찾지 못했다.
특검팀은 윤 전 대통령의 계엄 선포에 김 여사가 분노했다는 취지의 진술을 확보했다며 공모 가능성이 작다고 판단했다. 박 특검보는 “본인(김 여사)이 생각하는 게 많았는데 비상계엄 선포해서 모든 게 망가졌다는 취지의 말이 있었던 거로 기억한다”고 전했다. 특검은 김 여사를 가까이서 보좌했던 인물로부터 이같은 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다.
한편 특검팀은 무속인 ‘천공’이 비상계엄 선포에 개입했을 가능성이 작다고 봤다. 박 특검보는 “통화내역 등을 확보했으나 천공과의 비상계엄 논의를 일체 발견하지 못했다”며 “떠도는 소문만으로 천공을 소환 조사할 필요성은 없다고 생각한다”고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사