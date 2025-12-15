유엔환경총회 ‘글로벌 산불 대응 강화 결의안’ 채택

최근 케냐 나이로비에서 개최된 유엔환경총회. 산림청 제공

산불의 효과적인 예방과 조기경보, 대응·복구를 위한 국제사회의 협력 강화를 촉구하는 내용이 담겼다.

이를 위해 산불 대응 역량강화 및 기술·정보 교류, 정책과 제도 정비 등에 노력할 것을 권고하는 한편 ‘글로벌 산불관리 허브’를 중심으로 국제 협력체계를 강화할 것을 주문했다.

글로벌 산불관리 허브는 유엔농업식량기구(FAO)와 유엔환경계획(UNEP)이 함께 출범한 플랫폼으로 독일·캐나다·프랑스·포르투갈 등이 참여하고 있다.

산불에 대한 사전 분석과 대비, 사후 대응 및 복구 등 ‘통합산불관리(IFM)’ 접근법에 기반한 협력체계를 구축해 전 세계의 산불 대응 능력을 강화하는 것이 목표다.

한국을 포함해 주요 선진국과 국제기구가 채택하고 있는

계획~예방~대비~대응~복구의 모든 과정을 일원화해 효율적으로 산불을 관리하는 방식이다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “

대한민국의 기여로 시작된 글로벌 산불관리 허브가 국제 산불 대응의 핵심 플랫폼으로 자리잡았다는 사실을 재확인한 것”이라며 “앞으로 과학기술 기반의 긴밀한 글로벌 협력을 통해 산불 예측 및 위험관리 모델을 강화하고 국내 산불 정책의 실효성을 높이겠다”고 강조했다.