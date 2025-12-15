디지스트 천원의 아침밥 농림부 장관상 수상
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 최근 세종특별자치시에서 열린 2025년도 ‘천원의 아침밥’ 우수사례 공모전 시상식에서 농림축산식품부 장관상(최우수상)을 수상했다고 15일 밝혔다.
이 공모전은 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 주관해 전국 201개 대학이 참여한 청년 식사지원 프로그램 천원의 아침밥 우수 운영 사례를 선정하는 행사다. 디지스트는 올해 처음으로 해당 사업에 참여했음에도 불구하고 정부 지원 외에 대구시 협력, NH투자증권 ESG 사회공헌 기부금을 연계한 운영 모델을 구축해 높은 평가를 받았다.
디지스트는 지난 2월부터 12월까지 총 3만2004식의 조식 제공, 95점대의 높은 만족도 유지, 멤버십 기반 조식 플랫폼 구축 등 정량·정성적 성과를 거두며 사업 첫해에 우수 운영 기관으로 자리매김했다. 특히 대구·경북지역 농산물을 적극 활용한 ‘로컬愛밥상’ 특성화 프로그램을 정례 운영해 지역 상생 조식 모델을 구현한 점이 최우수상 선정의 핵심 요인으로 꼽혔다.
이건우 총장은 “정부와 지자체, NH투자증권의 지원을 통해 강소형 대학인 디지스트도 안정적인 조식 운영 기반을 마련할 수 있었다”며 “이번 최우수상은 대학과 지역사회, 민간이 함께 만들어낸 결실로 앞으로 달성군 등 지역 농산물 활용을 더욱 확대해 학생 복지 향상과 건강한 조식 문화 확산을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편 디지스트의 조식 운영 사례는 2025년도 천원의 아침밥 우수사례집에 공식 수록될 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사