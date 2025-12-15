시사 전체기사

정치자금법 위반 혐의 대구 동구청장 결국 대법까지

입력:2025-12-15 13:35
공유하기
글자 크기 조정
정치자금법 위반 혐의로 1심에서 벌금 200만원을 선고받은 윤석준 대구 동구청장 모습. 연합뉴스

정치자금법 위반 혐의로 기소돼 당선무효형을 선고받은 윤석준 대구 동구청장이 항소심 판결에 불복해 상고했다.

15일 지역 법조계 등에 따르면 앞서 1심 재판부가 윤 구청장에게 벌금 200만원을 선고했고 2심 재판부는 검사와 피고인의 항소를 모두 기각했다.

항소심 재판부는 피고인이 법령을 잘 몰라 단순 실수를 저질렀다고 주장하지만 법령을 잘 몰랐던 것으로 보기 어렵고 원심의 형이 너무 무겁다고 볼 수 없다며 항소를 기각했다.

선출직 공직자는 정치자금법 위반으로 징역 또는 100만원 이상의 벌금형이 확정되면 당선이 무효가 된다. 윤 구청장은 지방선거를 앞둔 2022년 4월 8일 선거관리위원회에 신고하지 않은 계좌에서 선거비용 5300만원을 수입·지출한 혐의로 기소됐다.

2심 선고 후 윤 구청장은 ‘구민께 죄송하다’고 밝혔다. 대구 동구는 윤 구청장 건강 문제와 재판 문제로 구정 운영이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 비판을 듣고 있다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘미저리·어퓨굿맨’ 감독, 자택서 아내와 피살
호주 유대인 행사장 총기난사 용의자는 ‘아빠와 아들’
조은석 “尹, 무력으로 정치적 반대 세력 제거하려 계엄”
‘통일교 리스크’에…李대통령 지지율 54.3% ‘하락’
국내 AI에 ‘수능 수학’ 풀게 했더니…‘20점대’
“내 부모의 죽음, 챗GPT 때문”…피소된 오픈AI
빙판길·살얼음 유의하세요…월요일 출근길 ‘영하권’
17년 묶인 사립대 등록금 인상 빗장 해제… 인상률 통제는 강화
국민일보 신문구독