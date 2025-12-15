“이제 업데이트 가능” 카카오톡, 이번주 ‘친구탭’ 복구
격자형 피드·친구 목록 선택 가능
카카오가 이번 주 안에 카카오톡 친구탭 첫 화면을 개편 이전으로 복원한다.
15일 정보통신업계에 따르면 카카오는 이번 주 내에 카카오톡 친구목록을 되살리는 방식의 업데이트를 진행할 예정이다. 이르면 이번 주 중반부터 이용자 상황에 맞게 실제 업데이트가 차례로 진행될 것으로 전해졌다.
이번 업데이트는 롤백(이전 버전 회귀)이 아닌 선택권 부여 차원이다. 업데이트를 진행하면 지난 9월 업데이트를 발표하며 적용된 격자식 피드 형태의 친구 탭 대신 친구목록을 사용할 수 있다. 격자형 피드와 친구 탭 중 이용자의 선호에 따라 선택하면 된다.
카카오는 친구 탭 복원 외에도 기능 업데이트를 진행할 것으로 전해졌다.
앞서 카카오는 지난 9월 대규모 업데이트를 통해 목록 형태의 친구 탭을 피드 형태로 개편했다. 이에 이용자들은 사생활이 과도하게 공유된다며 불편을 호소했다. 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에는 ‘1점 리뷰’가 쇄도하기도 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사