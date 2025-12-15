삼척 레전드 코치 스포츠 교실, 참가자 모집
강원도 삼척시가 레전드 코치와 함께하는 스포츠돌봄교실 참가자를 모집한다.
시는 27일 농구 댄스 종목의 스포츠돌봄교실을 운영한다.
농구 교실은 ‘매직 핸드’로 불리는 김승현 코치가 강원대 복합스포츠센터에서 오전 10시부터 2시간 동안 진행한다. 기초 동작과 전술 이해, 실습 및 협동 활동을 지도할 예정이다.
댄스 교실은 유명 안무가 벅키(Bucky)가 삼척시 청소년수련관에서 오후 2시부터 오후 4시까지 진행한다. 리듬 트레이닝과 방송댄스 기본 동작, 안무 지도, 무대 시연 등을 선보인다.
참가 대상은 관내 초·중·고등학생으로 종목별 50명을 모집한다.
신청은 15일 오전 9시부터 19일 오후 6시까지 온라인 네이버 폼을 통해 신청할 수 있다.
확정자는 모집 기간 종료 후 개별 안내될 예정이다.
시는 교육발전특구 사업의 일환으로 ‘레전드 코치와 함께하는 스포츠돌봄교실’을 운영 중이다.
앞서 지난 13일에는 올림픽 메달리스트이자 전 국가대표인 유연성 코치(배드민턴)와 현정화 감독(탁구)이 참여해 관내 초·중·고등학생들을 직접 지도했다.
삼척체육관에서 진행된 배드민턴 교실은 기초 동작 및 기본기 훈련을 시작으로 실습과 게임 활동을 통해 학생들의 협동심을 길렀다.
같은 날 오후에는 어울림 플라자에서 탁구 교실이 열렸다. 기초 동작과 랠리 훈련 등을 진행하며 전문적인 스포츠 기술을 체험하는 시간을 가졌다.
시 관계자는 15일 “이번 프로그램은 관내 학생들의 전인적인 성장과 학부모의 양육 부담 경감을 위해 마련됐다”며 “유명 스포츠 선수, 전문 강사와의 만남을 통해 아동들이 꿈과 진로를 탐색하고 건강하게 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사