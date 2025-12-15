삼척 레전드 코치 스포츠 교실, 참가자 모집

현정화 감독이 13일 삼척 어울림 플라자에서 관내 학생들을 대상으로 탁구를 교육하고 있다. 삼척시 제공

스포츠돌봄교실을 운영한다.

농구 교실은 ‘매직 핸드’로 불리는 김승현 코치가 강원대 복합스포츠센터에서 오전 10시부터 2시간 동안 진행한다. 기초 동작과 전술 이해, 실습 및 협동 활동을 지도할 예정이다.

13일에는 올림픽 메달리스트이자 전 국가대표인 유연성 코치(배드민턴)와 현정화 감독(탁구)이 참여해 관내 초·중·고등학생들을 직접 지도했다.