대구시, 나사 풀린 산하 공공기관 기강 잡는다
대구시가 기강 해이로 눈총을 받고 있는 산하 공공기관 기강 잡기에 나선다. 감시·감독을 강화해 시민들의 신뢰를 회복할 방침이다.
시는 산하 공공기관의 책임성과 투명성을 강화하기 위한 종합 대책을 마련했다고 15일 밝혔다.
이번 대책은 대구문화예술진흥원에 대한 감사위원회 특별감사와 산하 공공기관 특별점검 결과를 종합·분석해 도출한 것이다. 공공기관 조직 운영과 인사·복무 관리, 시 지도·감독 등 분야별 관리 체계를 전면 재정비하는 등 공공성과 책임성 강화에 초점을 맞췄다.
시가 대대적인 조치에 나선 것은 최근 성추행 논란이 발생한 대구행복진흥사회서비스원과 인사 잡음, 방만 운영, 내부 갈등이 드러난 대구문화예술진흥원 등 산하 공공기관 기강 해이 문제가 수면위로 떠올랐기 때문이다.
시는 공공기관 조직 운영의 합리성을 높이기 위해 현재 지방공기업에만 의무 적용되던 조직진단을 출자·출연기관까지 확대해 3년 주기로 실시한다. 조직 개편이나 증원 필요시 기관 자체의 운영 혁신 방안 검토를 의무화해 무분별한 조직 확대도 방지한다.
이사회 기능도 강화해 견제 기능을 살리고 불명확한 규정 정비, 인공지능(AI) 기술을 활용한 단순·반복 업무 자동화 등 근무 방식도 바꿀 계획이다. 인사위원회 외부위원 참여를 50% 이상 의무화하고 인사위원 자격요건을 규정으로 명문화하는 등 인사 운영 공정성과 복무체계 개선에도 힘쓸 방침이다.
불필요한 시간외 근무나 부정한 출장 적발 시 징계 강화, 지출 전 과정에 대한 사전 검토 강화, 기관장 업무추진비와 수의계약 집행내역 매월 홈페이지 공개 등으로 투명성을 높일 계획이다.
시 차원의 지도·감독 체계도 강화한다. 연 1회 시행하던 정기 점검을 분야별로 나눠 연 2회로 확대하고 시 담당 직원 대상 역량 강화 교육도 실시한다. 시는 이행계획을 수립해 내년부터 시행할 예정이며 매년 추진 성과를 점검해 정책의 완성도를 높여 나갈 방침이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “공공기관은 시민의 소중한 세금으로 운영되는 만큼 그에 상응하는 강한 투명성과 책임성이 요구된다”며 “기관장을 비롯한 모든 공공기관 종사자가 시민 신뢰 회복을 위해 대책을 철저히 이행해야 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
