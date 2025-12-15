시사 전체기사

‘미저리·어퓨굿맨’ 감독 부부, 아들 손에 ‘피살’

입력:2025-12-15 13:06
수정:2025-12-15 14:36
공유하기
글자 크기 조정
로브 라이너. AP연합뉴스

영화 ‘미저리’ ‘어 퓨 굿 맨’ ‘버킷리스트’ ‘해리가 샐리를 만났을 때’ 등을 만든 미국의 영화감독 로브 라이너가 로스앤젤레스 자택에서 아내와 함께 숨진 채 발견됐다. 용의자로는 그의 아들이 지목됐다.

TMZ·뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 경찰은 14일(현지시간) 브렌트우드에 있는 로브 라이너의 주택에서 78세 남성과 68세 여성의 시신을 발견했다. 피해자 모두 흉기에 찔린 채 숨져 있던 것으로 전해졌다.

외신은 피해자가 로브 라이너와 그의 아내 미셸 싱어 라이너라고 보도했다. 희생자의 나이 역시 로브 라이너 부부와 일치한다. 외신은 이들이 살인사건으로 사망한 것으로 추정하고 있다. 유력 용의자는 그들의 아들 닉 라이너(32)로 추정된다.

두 사람은 지난 4월 마지막으로 함께 목격된 것으로 전해졌다. 1989년 결혼했고 슬하에 세 자녀가 있다.

로브 라이너는 원로 배우이자 영화감독인 칼 라이너의 아들이다. 그 역시 전설적인 원로배우이자 영화감독으로 꼽혀왔다.

로브 라이너는 1984년 ‘이것이 스파이널 탭이다’로 영화감독으로 데뷔했다. 이후 ‘사랑에 눈뜰 때’와 ‘스탠 바이 미’를 만들었고 로맨틱 코미디인 ‘해리가 샐리를 만났을 때’도 발표했다. ‘미저리’ ‘어 퓨 굿 맨’ ‘버킷리스트’ 등 명작도 남겼다.

특히 영화평론가 로저 이버트는 그를 “할리우드에서 가장 뛰어난 코미디 감독 중 하나”라고 평가하기도 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울 중구서 종이봉투에 담긴 채 발견된 신생아 결국 사망
트럼프 “중간선거, 통계적으로 이기기 어려워”…자신감 잃었나
국내 AI에 ‘수능 수학’ 풀게 했더니…‘20점대’
“내 부모의 죽음, 챗GPT 때문”…피소된 오픈AI
中, 난징대학살 추모일 맞아 ‘일본군 참수’ 포스터
호주 시드니 해변서 총기 난사…용의자 2명 체포
2030년에 7억 간다…‘낙관론' 나온 비트코인
여성 6명과 포즈 취한 트럼프… 앱스타인 사진 공개
국민일보 신문구독