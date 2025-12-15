‘미저리·어퓨굿맨’ 감독 부부, 아들 손에 ‘피살’
영화 ‘미저리’ ‘어 퓨 굿 맨’ ‘버킷리스트’ ‘해리가 샐리를 만났을 때’ 등을 만든 미국의 영화감독 로브 라이너가 로스앤젤레스 자택에서 아내와 함께 숨진 채 발견됐다. 용의자로는 그의 아들이 지목됐다.
TMZ·뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 경찰은 14일(현지시간) 브렌트우드에 있는 로브 라이너의 주택에서 78세 남성과 68세 여성의 시신을 발견했다. 피해자 모두 흉기에 찔린 채 숨져 있던 것으로 전해졌다.
외신은 피해자가 로브 라이너와 그의 아내 미셸 싱어 라이너라고 보도했다. 희생자의 나이 역시 로브 라이너 부부와 일치한다. 외신은 이들이 살인사건으로 사망한 것으로 추정하고 있다. 유력 용의자는 그들의 아들 닉 라이너(32)로 추정된다.
두 사람은 지난 4월 마지막으로 함께 목격된 것으로 전해졌다. 1989년 결혼했고 슬하에 세 자녀가 있다.
로브 라이너는 원로 배우이자 영화감독인 칼 라이너의 아들이다. 그 역시 전설적인 원로배우이자 영화감독으로 꼽혀왔다.
로브 라이너는 1984년 ‘이것이 스파이널 탭이다’로 영화감독으로 데뷔했다. 이후 ‘사랑에 눈뜰 때’와 ‘스탠 바이 미’를 만들었고 로맨틱 코미디인 ‘해리가 샐리를 만났을 때’도 발표했다. ‘미저리’ ‘어 퓨 굿 맨’ ‘버킷리스트’ 등 명작도 남겼다.
특히 영화평론가 로저 이버트는 그를 “할리우드에서 가장 뛰어난 코미디 감독 중 하나”라고 평가하기도 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
