[단독] 카카오 사옥에 ‘폭발물 설치’ 협박 접수…전 직원 귀가 조치
협박글 작성자 “입금하지 않으면 제주 본사도 위협”
카카오 고객센터에 “판교 아지트 사옥에 폭발물을 설치했다”는 협박 정보가 접수돼 전 직원이 원격 근무로 전환하는 소동이 빚어졌다.
15일 카카오 고객센터에는 판교 사옥에 폭발물을 설치하고 임직원을 위협하겠다는 내용의 글이 접수된 것으로 확인됐다. 글 작성자는 본인을 ‘고등학교에 다니다 자퇴한 상태’라고 소개했으며, 사제 폭발물을 카카오 판교 사옥에 설치둔 상태라고 주장했다. 아울러 카카오 임원을 사제 총기로 살해하고, 자신의 계좌로 돈을 입금하지 않으면 제주도 본사에도 위협을 가하겠다고 밝혔다.
카카오 측은 즉시 경찰과 소방 당국에 신고했고, 현재 해당 정보에 대한 탐지 및 확인 작업을 진행하고 있다.
협박의 여파로 현재 카카오 전 직원들은 근무 형태를 ‘원격 근무’로 전환했다. 이날 판교 사옥에 출근한 직원들은 모두 귀가 중인 것으로 전해졌다.
카카오 관계자는 “고객센터를 통해 위협성 메세지가 접수돼 즉시 경찰에 신고했고, 직원의 안전을 최우선으로 판단해 전 직원 재택 근무로 전환했다”고 밝혔다.
