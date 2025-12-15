경남 광역형 비자, 해외 우수 기능인력 산업현장 배치 시작해
경남도는 산업현장 인력난 해소를 위한 광역형 비자로 이달 30일까지 순차적으로 조선업 기능인력(선박도장공, 선박전기원) 총 118명이 입국한다고 15일 밝혔다.
도는 올해 처음 광역형 비자를 도입해 비자요건 설계, 수요조사, 기량검증, 비자발급 등 모든 과정을 지역 산업 수요에 맞춰 진행했다. 경남 광역형 비자는 기존 조선업 비자와 달리 해외 경력요건을 삭제하고 학력 요건을 완화하는 대신 한국어 검증을 신설하고 직종별 기량 검증은 강화했다.
지난 7~10월까지 도내 조선업체 관계자 및 기술자 등으로 구성된 기량검증단이 태국, 인도네시아, 베트남에서 직종별 기량검증을 하고, 합격자를 대상으로 한국어 능력 검증과 서류심사를 거쳐 비자 발급을 지원했다.
입국 전 세종어학당과 연계해 한국어 교육과 기본 안전교육도 했다. 한국어능력시험(TOPIK) 1급 수준의 한국어 문제를 제작하는 한편 현장 적응을 위한 말하기 평가도 진행했다.
기업들의 지속적 요구사항인 신속한 비자 발급을 위해 조선업 고용추천서 등을 경남도가 직접 처리하고 있다. 또 경남비자지원센터는 외국인력 플랫폼과 비자 종합상담을 통해 기업과 외국인 근로자가 비자발급, 체류자격 변경 절차를 쉽게 이해하도록 돕고 있다.
경남 광역형 비자는 조선업뿐 아니라 기계부품, 정보통신기술(ICT) 등 도 주력산업 직종을 포함한다. 경남ICT협회 등 유관기관과 우수기능인력 도입 협의 중이며 내년 ICT, 소프트웨어 직종의 도입을 기대하고 있다.
광역형 비자로 장기 근무하는 우수인력은 지역특화형 비자(F-2R 유형)로 전환을 지원해 지역에 정착하도록 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.
지역특화형 비자(F-2R)는 국내 체류 중인 유학생과 우수한 외국인력 대상으로 장기 체류비자를 지원하는 사업이다. 올해 120여 명이 도내 인구감소지역에 거주인력으로 배치돼 인력난 해소에 기여 중이다. 이 비자는 배우자 취업이 가능해 가족 단위로 정착할 수 있어 현장에서 만족도가 높다.
조현준 경남도 경제통상국장은 “지역 맞춤형 비자사업을 내실있게 운영해 산업인력난을 해소하고 지역사회와 외국인력이 상생할 수 있는 구조를 마련하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사