‘한국 첫 올림픽 메달리스트’… 고 송순천 국립묘지 안장 촉구
1956년 첫 메달…보훈 공백 지적
메달리스트 등 복싱계 한목소리
대한민국 스포츠사상 첫 올림픽 메달리스트인 고(故) 송순천(1934~2019) 선수의 국립묘지 안장을 촉구하는 목소리가 복싱계를 중심으로 다시 한번 커지고 있다. 한국 최초의 올림픽 메달이라는 역사적 공훈에도 불구하고, 송 선수는 아직 국립묘지에 안장되지 못한 채 사설 납골당에 머물러 있어 국가 보훈 체계의 사각지대를 드러낸다는 지적이 나온다.
대한복싱협회는 지난 13일 경기 용인시의 한 호텔에서 ‘고 송순천 선수 국립묘지 안장 촉구대회’를 열고 정부에 국립묘지 안장을 요청하는 성명을 발표했다고 15일 밝혔다. 이날 행사에는 복싱 원로와 전·현직 선수, 관계자 등 200여명이 참석해 송 선수에 대한 국가 차원의 예우를 촉구했다.
송 선수는 1956년 멜버른 올림픽 복싱 종목에서 은메달을 획득하며 대한민국 스포츠 역사상 처음으로 올림픽 메달을 안긴 인물이다. 당시 대한민국 인구가 약 2000만명에 불과하던 시절, 송 선수의 메달 소식은 국민적 자부심의 상징으로 받아들여졌다. 그러나 이러한 공적에도 불구하고 송 선수는 별도의 국가 예우를 받지 못한 채 지난 2019년 별세했고, 현재 유해는 용인의 한 사설 납골당에 안치돼 있다.
이날 촉구대회에는 전 세계 챔피언 출신 홍수환·박종팔·장정구·유명우·이형철·최용수 선수와 1988년 서울올림픽 금메달리스트 김광선·박시헌, 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달리스트 이승배, 2004년 아테네 올림픽 동메달리스트 조석환 등 복싱계 주요 인사들이 대거 참석했다. 용인대 복싱동문회 회원들도 함께했다.
참석자들은 “송 선수의 공훈에 보답하지 않고 보훈을 논할 수 없다” “국가는 송 선수의 보훈에 응답해 보훈 정신을 완성하라”는 구호를 외치며 국립묘지 안장을 요구했다. 단순한 추모 행사가 아니라, 국가가 스포츠 공로자를 어떻게 기억하고 예우해야 하는지를 묻는 자리였다는 평가가 나온다.
최찬웅 대한복싱협회 회장은 “송 선수의 국립묘지 안장은 개인의 문제가 아니라 대한민국 권투인 전체의 사명이자 책무”라며 “협회 차원에서 책임지고 끝까지 추진하겠다”고 밝혔다. 박종팔 전 WBA 슈퍼미들급 세계챔피언도 “뜻깊은 일에 권투인들이 하나로 뭉쳤다는 데 큰 의미가 있다”며 “송 선수의 국립묘지 안장을 위해 힘을 모을 것”이라고 말했다.
배우 마동석 대한복싱협회 명예 부회장도 ‘국립묘지 안장을 기원한다’는 메시지를 전하며 뜻을 함께했다. 송순천 국립묘지 안장추진위원회 조성관 위원장은 “송 선수는 대한민국 스포츠 전 종목을 통틀어 최초로 올림픽 메달을 획득한 역사적 인물”이라며 “국가적 공훈을 고려할 때 국립묘지 안장은 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다.
복싱계 안팎에서는 이번 사안을 계기로 스포츠 공로자에 대한 보훈 기준을 재정비해야 한다는 목소리도 나온다. 군·독립 유공자 중심으로 형성된 기존 국립묘지 안장 기준이 스포츠 분야의 역사적 공헌을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이다. 한 체육계 관계자는 “한국 스포츠의 출발점에 선 인물조차 국가적 예우를 받지 못한다면, 보훈의 기준을 다시 돌아볼 필요가 있다”고 말했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사