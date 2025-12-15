50만원 케이크 이어…신라호텔, ‘10만원’ 딸기 빙수 출시
연말을 맞아 50만원 상당의 프리미엄 케이크를 선보인 신라호텔이 이번에는 10만원대의 딸기 빙수를 출시한다.
15일 호텔업계에 따르면 신라호텔은 오는 16일부터 내년 3월 7일까지 서울신라호텔 1층 더 라이브러리에서 딸기 빙수를 10만2000원에 판매한다. 지난해 9만8000원에 판매된 딸기 빙수는 1년 새 가격이 4% 올랐다.
빙수와 로제 스파클링 와인 2잔이 함께 제공되는 세트는 13만4000원이다.
한편 신라호텔이 최근 출시한 최고급 케이크 ‘더 파이니스트 럭셔리(The Finest Luxury)’는 고가에도 불구하고 장식 색상이 공식 사진과 다르거나 표면에 금이 가 있어 품질 논란이 빚어졌다.
유튜버 ‘흑백리뷰’는 “대한민국에서 가장 비싼 50만원짜리 케이크”라며 해당 제품을 소개했다. 그러나 흰색 장식이 올라간 공식 사진과 달리 빨간 장식이 올라가 있었다.
이에 누리꾼들은 초고가 제품에 대한 관리가 부족하다고 지적했다. 흑백리뷰는 이후 댓글을 통해 “패스트리 부티크 매니저가 민망할 정도로 거듭 사과했다”며 “케이크 재발송, 기프트 아이템 제공 등 보상 방안을 제시했지만 맛 자체는 만족해 정중히 사양했다”고 전했다. 호텔신라 측도 “잘못된 제품이 나간 것은 분명한 실수이며 유튜버에게 사과드렸고 원하시면 교환도 가능하다고 안내했다”고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사