‘심슨 가족’ 랄프 소사 감독…임실N치즈 글로벌 협업 가능성 제안
콘텐츠·관광 결합 구상
임실N치즈 글로벌 확장 가능성 제시
세계적 애니메이션 ‘심슨 가족(The Simpsons)’ 연출자로 알려진 랄프 소사(Ralph Sosa) 감독이 전북 임실군을 찾아 임실N치즈를 활용한 글로벌 콘텐츠 협업 가능성을 제시했다.
15일 임실군에 따르면 12일 랄프 소사 감독이 군청과 임실치즈테마파크를 방문해 심민 군수와 면담을 갖고, 치즈아이랜드 조성사업과 연계한 콘텐츠 협력 방안을 논의했다.
랄프 소사 감독은 “임실치즈를 상징하는 재미있고 친근한 캐릭터를 만든다면 전 세계 젊은 세대가 임실을 찾게 될 것”이라며 “K-팝처럼 문화 경험을 결합한 콘텐츠 전략이 필요하다”고 조언했다.
그는 30여년간 미국 메이저 스튜디오에서 활동하며 ‘심슨 가족’ 등을 연출한 세계적 애니메이션 디렉터로, 1999년 타임지가 선정한 ‘20세기 최고의 TV 시리즈’ 제작진으로 참여했다.
랄프 감독은 임실치즈테마파크와 임실치즈역사문화관을 둘러보며, 벨기에 출신 고(故) 지정환 신부의 헌신으로 시작된 임실치즈 산업의 역사에 대해 “콘텐츠화 가치가 매우 높은 이야기”라고 평가했다.
특히 한국 전통 도깨비 캐릭터에 깊은 관심을 보여온 그는 “도깨비는 재치 있고 인간적인 매력을 지닌 한국 고유의 문화 상징으로 글로벌 콘텐츠로 발전할 잠재력이 크다”고 했다.
임실군은 이번 방문을 계기로 콘텐츠형 관광 인프라 구축과 함께 임실N치즈 브랜드의 글로벌 확산을 위한 전략적 협업을 단계적으로 추진할 계획이다.
심민 군수는 “세계적 애니메이션 감독의 조언을 계기로 임실의 문화자원이 국제 콘텐츠로 도약할 수 있도록 구체적 협력을 이어가겠다”고 말했다.
임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
