1월 1일부터 제주지역화폐 서비스 중단… 9일 재개

제주지역화폐 탐나는전 실물 카드 이미지.

제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 이용이 내년 1월 1일 0시부터 9일 오전 9시까지 중단된다.



제주도는 운영대행사 변경에 따라 데이터 이관과 새 플랫폼 적용 작업을 진행하기 위해 8일간 서비스 제공을 일시 중단한다고 15일 밝혔다.



이용자는 내달 9일 오전 9시부터 탐나는전 앱을 새로 설치한 뒤 본인 인증 절차를 거쳐 사용할 수 있다. 신규 앱은 플레이스토어(안드로이드) 또는 앱스토어(구글)에서 검색하면 된다.



보유 잔액은 그대로 이관되며, 기존에 발급 받은 탐나는전 카드도 별도 재발급 없이 그대로 사용하면 된다.



연말정산 시 30%, 전통시장 이용 시 40% 소득공제 혜택도 동일하게 적용된다.



가맹점에 대한 큐알(QR) 결제 수수료 0원 혜택 역시 유지되며, 앞서 발급된 큐알(QR) 키트도 변경 없이 사용 가능하다.



신규 탐나는전 앱에는 쿠폰 선물하기, 비대면 결제 기능이 추가된다. 위치기반 가맹점 조회 서비스도 새롭게 제공된다. 결제 정산 확인 등 가맹점 전용 모드도 추가됐다.



김미영 제주도 경제활력국장은 “신규 플랫폼은 결제 편의성과 가맹점 관리 기능을 대폭 개선한 만큼 재오픈 후 더 나은 서비스를 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



