인천시교육청, 농어촌유학 정책 포럼 개최…지속가능성 모색

입력:2025-12-15 10:40
도성훈 인천시교육감이 12일 강화 아트팩토리참기름에서 열린 ‘2025 인천시교육청 농어촌유학 정책포럼’에 참석해 발언하고 있다. 인천시교육청 제공

인천시교육청은 지난 12일 강화 아트팩토리참기름에서 ‘2025 인천시교육청 농어촌유학 정책포럼’을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 포럼은 올해부터 본격 운영 중인 인천형 농어촌유학 정책의 효과를 점검하고 전문가·지역사회·학부모·교직원의 의견을 수렴해 정책의 지속가능성을 모색할 수 있도록 마련됐다. ‘AI 주도 시대, 인간다움을 가꾸는 교육 실험! 말랑갯티학교’를 주제로 인공지능(AI) 시대와 농어촌유학을 대비한 미래 교육의 방향이 논의됐다.

포럼은 서용석 KAIST 문술미래전략대학원 교수의 ‘기술·기후·인구 3대 위기와 농어촌유학’ 기조 강연으로 시작했다. 이어 도성훈 인천시교육감은 ‘AI 주도 시대, 인간다움을 가르쳐주는 농어촌유학’, 김택형 한국교육개발원 부연구원은 ‘학교와 지역이 상생하는 지역발전 모델로서의 농어촌유학’을 주제로 각각 발제했다.

또 강화·옹진지역의 학부모, 교직원, 지역사회 인사들이 참여해 미래 교육의 대안으로서 인천 농어촌유학 가능성에 대한 의견을 나눴다.

도 교육감은 “이번 포럼은 인천 농어촌유학에 대한 지역사회의 이해를 높이고 현장 의견을 정책에 반영하는 중요한 자리”라며 “농어촌유학으로 더 많은 학생들이 자연 속에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
