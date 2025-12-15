시사 전체기사

전재수, 통일교 행사 참석 의혹에 "고향서 벌초" 반박

입력:2025-12-15 10:34
수정:2025-12-15 10:49
전재수 전 해양수산부 장관. 연합뉴스

통일교 금품 수수 의혹이 제기되자 장관직을 내려놓은 전재수 전 해양수산부 장관이 “단연코 불법적 금품 수수는 없었다”고 15일 밝혔다.

전 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 “2018년 5월27일 600명이 모였다는 통일교 행사 날 제 지역구 모성당 60주년 미사와 미사 후 기념식까지 참석했고 2018년 9월9일 통일교 행사 날은 제 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다”며 당시 작성한 페이스북 게시글 캡처 사진을 올렸다.

전 전 장관은 “기왕에 한 말씀 더 드리겠다”며 “제 지역구 북구에서 79살까지는 형님, 누님, 80살부터는 큰형님, 큰누님이라 한다. 선거 때 형님, 누님들께서 선거사무실에 오셔서 힘내라, 응원한다면서 책 한 권 들고 와서 함께 사진 찍자는데 어떻게 마다할 수 있겠냐”고 적었다.

이어 “선거 때가 아니라도 동네 형님, 누님들께서 시간 되면 행사에 와서 축사라도 하라하시면 다 갈 수는 없어도 가끔은 얼굴도 뵙고 인사도 드리고 축사도 한 말씀 드린다”며 “얼마나 고마운 일이냐”고 했다. 그러면서 “우리 북구의 형님,누님들이 교회를 다니든, 성당을 다니든, 절을 다니든 제게는 소중한 형님이자 누님이고 너무나 소중한 이웃”이라고 했다.

전 전 장관은 “다시 한번 말씀드리지만 단연코, 분명히 불법적인 금품 수수 등의 일은 추호도 없었음을 말씀드린다”며 글을 마무리했다.

앞서 전 전 장관이 통일교 주관 행사에 직·간접적으로 참석했다는 보도가 나오자 이에 반박하기 위한 것으로 풀이된다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

