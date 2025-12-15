포스코 ‘수소환원제철’ 용지 조성 시급…K-철강 생존의 열쇠
포스코의 미래 경쟁력을 좌우할 ‘수소환원제철(HyREX)’ 사업이 용지 확보 단계에서 정체되고 있다. 기술 개발과 범부처 차원의 정책 지원 논의는 이어지고 있지만, 기반 조성이 지연되면서 K-철강의 중대한 분기점이 되고 있다.
포스코에 따르면 수소환원제철은 기존 고로(용광로) 방식과 달리 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 철을 생산해 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술이다.
포스코는 기존 고로를 단계적으로 폐쇄하고 포항에 세계 최초의 수소환원제철을 구축하겠다는 청사진을 제시한 바 있다.
문제는 여유 부지가 없다는 점이다. 포항제철소 인근에는 대규모 신규 설비를 수용할 유휴 부지가 사실상 남아 있지 않다.
이에 약 135만㎡ 규모의 공유수면 매립을 통한 신규 수소환원제철 용지 조성이 현실적인 대안으로 거론되고 있다. 그러나 산업단지 지정과 매립을 위한 중앙산업단지계획 심의 등 인허가 절차가 속도를 내지 못하면서 실증사업 일정 전반이 불투명해지고 있다.
용지 인허가 승인이 지연될 경우 기술 실증 및 상용화 일정도 늦어지게 돼 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 있다. 독일·스웨덴·일본 등은 대규모 재정 투입과 인프라 지원을 전제로 수소환원제철 실증과 상용화를 서두르고 있다.
이에 해결책을 모색하기 위해 지난 10일 여의도 글래드호텔에서 ‘한국 철강산업 고도화를 위한 정책 과제’ 세미나가 열렸다. 이 자리에서 박도은 포스코홀딩스 정책지원실장은 “저탄소 철강 인증, 수요 창출 문제를 비롯해 포스코는 수소환원제철 부지를 활용한 특구 지정이 굉장히 큰 문제”라며 “전력 공급이나 수소 공급 문제를 시행령에 꼭 반영해줬으면 한다”고 말했다.
정부도 제도 정비에 속도를 내고 있다. 산업통상부는 ‘수소환원제철 실증기술 개발 사업’의 예비타당성 조사를 통과시키고 기술개발과 전환 지원을 위한 법·제도 정비에 착수했다.
특히 ‘K-스틸법’ 시행령에 수소 공급 인프라, 전력망 정비, 온실가스 감축 인증 체계 등 지원 근거를 담는 방안이 추진되고 있다.
송영상 산업통상부 철강세라믹과장은 세미나에서 “K-스틸법 시행령 초안을 조만간 공개할 예정”이라며 “법 시행 전부터 업계 의견을 충분히 반영해 지원 체계를 마련하겠다”고 했다.
수소환원제철의 조속한 도입을 요구하는 목소리는 지역사회로도 확산하고 있다. 포항환경연대는 지난 9월과 11월, 포항과 국회에서 연이어 포럼을 열고 수소환원제철을 탄소중립 시대 철강산업 전환의 핵심 해법으로 제시했다.
이 단체는 “수소환원제철이 단순한 신기술을 넘어 지역 산업 구조와 일자리, 도시의 지속가능성을 좌우하는 문제”라며, “정부의 재정·제도 지원과 함께 신속한 용지 조성과 사회적 합의가 병행돼야 한다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
