아이 낳고, 기르기 좋은 강릉…출산·양육 지원 강화
강원도 강릉시가 아동·가족 지원 정책을 강화하고 나섰다. 출산·양육 부담을 줄이고 아이와 부모 모두가 안전하고 행복한 도시를 만들고자 추진하는 사업이다.
입학준비금 지급, 산후조리비 지원, 아이돌봄본인부담 완화, 야간·응급 돌봄체계 구축, 실내놀이터·장난감도서관 확충 등 실질적인 지원책을 통해 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 기반을 공고히 하고 있다.
시는 입학준비금, 전입축하금 등 교육·정착 지원을 확대 중이다. 올해부터 초중고 신입생을 대상으로 입학준비금(초등학생 20만원, 중·고교생 30만원)을 지원해 진학 아동 양육 가정의 교육비 부담을 덜어주는데 기여하고 있다. 제도 시행 한 달 만에 신청률이 70%에 도달하며 높은 호응을 얻었다. 11월 기준 3900여명에게 지급 완료했다.
지역 정착 지원을 위해 전입축하금도 지원한다. 내년 1월부터 다자녀 가정의 부담을 낮추기 위해 상·하수도 요금 감면 대상을 두 자녀 이상 가정으로 대폭 확대하는 등 정주 여건 개선을 위한 지원을 병행하고 있다.
출산 이후 부모의 초기 부담을 줄이기 위한 정책도 본격 확대되고 있다. 시는 6개월 이상 계속 거주한 것이 확인되는 산모에게 산후조리원, 산모신생아 건강관리사 서비스, 의약품 구매, 운동프로그램 수강 등 산모가 직접 선택해 이용한 비용을 기준으로 최대 50만원까지 지역화폐로 지급하고 있다. 올해는 600여명, 지난해에는 558명의 산모가 혜택을 받았다.
맞벌이·영유아 가정을 위한 야간연장보육 어린이집도 당초 10개소에서 35개소까지 확대하고, 어린이집 특별활동비 일부를 시가 부담하여 가정의 교육비 지출을 낮췄다.
내년부터는 ‘아동 야간 연장돌봄사업’을 새롭게 시작한다. 심야 시간까지 생업 종사, 맞벌이, 불시 야근 등으로 돌봄 공백이 발생하는 이른바 달빛노동자 가정의 지원을 위한 것으로 18시부터 24시까지 누구나 긴급하게 아동을 맡길 수 있는 야간 돌봄체계를 구축하여 부모들이 안심하고 일과 가정을 병행할 수 있는 여건을 마련하고 있다.
가정 돌봄 부담을 덜기 위한 아이돌봄서비스 지원도 강화했다. 본인부담률을 기존 20~50%에서 40~80% 지원 수준으로 상향해 이용 부담을 크게 낮췄다. 이로 인해 최근 6개월간 이용 건수도 꾸준히 증가하며 서비스 만족도가 높아지고 있다.
강원 영동권 최초 달빛어린이병원 운영, 강원 영동생활권 소아·청소년 응급 진료체계 구축을 통해 야간·휴일 소아진료 공백을 점차 완화해 나갈 예정이다.
시는 아동·가족을 위한 생활 기반 인프라를 대폭 확충하며 놀이–돌봄–정보가 연계된 통합 육아지원 체계도 구축하고 있다.
내년 상반기 개관 예정인 북부권 장난감도서관 및 공공형 실내놀이터는 놀이·돌봄·상담이 한 공간에서 이루어지는 복합육아지원 거점으로 조성된다. 장난감 대여와 실내놀이터를 한 번에 이용할 수 있어 가정의 부담을 크게 줄일 것으로 기대된다.
여기에 더해 내년 2월 ‘아동돌봄정보제공 플랫폼(가칭)’을 공식 오픈한다. 그동안 여러 부서에 흩어져 있던 아동 돌봄 지원 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 통합하는 서비스로, 온라인을 통해 돌봄시설정보를 쉽게 확인하고 각종 신청·예약까지 한 번에 처리할 수 있는 것이 핵심이다.
김홍규 강릉시장은 15일 “출산부터 돌봄·놀이·정보 접근까지 아이 성장의 전 단계를 지원하는 도시로 나아가겠다”며 “부모가 체감하는 불편을 먼저 발견하고, 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.
이어 “장난감도서관과 실내놀이터 개장, 아동돌봄정보제공 플랫폼 개시 등 내년부터 본격화되는 사업들이 강릉의 육아 환경을 한 단계 더 높일 것”이라며 “아이 키우기 좋은 도시를 넘어 아이와 부모 모두가 머무르고 싶은 도시, 다시 찾고 싶은 도시 강릉을 만들어가겠다”고 덧붙였다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사