인천 아이사랑꿈터 이용자 34만명 돌파…만족도 94.5%
인천시는 전국 최초로 조성한 영유아 전용 공동육아·돌봄 공간 ‘아이사랑꿈터’의 한 해 이용자가 34만명을 넘었다고 15일 밝혔다.
아이사랑꿈터는 7세 이하 미취학 영유아와 보호자가 함께 놀이 및 체험을 즐길 수 있는 공간이다. 매주 화요일∼토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 현재 인천 10개 군·구 내 60곳이 운영 중이며 3곳이 추가 조성되고 있다. 이용료는 일반 이용 1000원, 프로그램 참여 2000원 등으로 부담이 적다.
아이사랑꿈터는 단순한 놀이공간 제공을 넘어 가정양육의 질적 향상에 크게 기여하고 있다. 또 부모 교육을 비롯한 부모·자녀 체험 프로그램 및 자조모임 운영 등을 통해 부모들에게 실질적인 도움을 제공 중이다.
앞서 올해 상반기 이뤄진 이용자 만족도 조사에서는 종합 만족도 94.5%, 육아 부담 완화 효과 94.7%, 재이용 의향 99.4% 등을 나타냈다.
이를 통해 지난 2020년 운영 첫해의 3700명이었던 이용자 수는 매년 가파르게 증가했고, 누적 회원도 4만8000명까지 늘어났다.
시는 아이사랑꿈터의 성공적인 운영 성과를 공유하고 관계자들의 노고를 격려하기 위해 16일 ‘2025년 아이사랑꿈터 성과보고회’를 연다. 150여명의 관계자들이 참석할 예정인 이번 보고회에서는 우수 운영 사례 발표와 함께 유공자 표창 수여 등이 이뤄진다.
우수 운영 사례 관련 최우수상은 계양구 6호점 ‘아빠와 함께하는 아빠 DAY’, 우수상은 남동구 2호점 ‘함께 만드는, 함께 자라는 행복한 꿈터’, 장려상은 미추홀구 1호점 ‘그림책과 함께하는 감정표현 톡톡, 키움, 틔움’이 수상한다. 또 아이사랑꿈터 운영지원단 직원과 미추홀구 4호점, 남동구 4호점, 계양구 1호점의 아이사랑꿈터장이 운영 활성화에 기여한 공로로 유공자 표창을 받는다.
시현정 시 여성가족국장은 “아이사랑꿈터는 부모의 돌봄 부담을 덜어주고 부모와 자녀가 함께 건강하게 성장하는 공간으로 자리 잡았다”며 “높은 만족도와 지속적인 수요에 부응할 수 있도록 앞으로도 프로그램 개발 및 내실 있는 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사