킨텍스, 앰배서더호텔그룹과 MICE 산업 발전 업무협약 체결
킨텍스는 지난 12일 서울 장충동 풀만 호텔에서 앰배서더호텔그룹과 ‘MICE 산업 발전을 위한 협력 체계 구축 업무협약(MOU)’을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협약은 글로벌 MICE 유치 경쟁이 심화되는 상황에서 국내 최대 전시·컨벤션센터인 킨텍스와 국내 대표 호텔 운영 기업인 앰배서더호텔그룹이 인프라와 운영 전문성을 결합해 국내 MICE 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 글로벌 MICE 행사 공동 유치, 향후 추진 사업과 연계한 협력 모델 개발, 공동 프로그램 기획·운영, 신규 협력 과제 발굴 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다. 행사 운영과 고객 서비스, 글로벌 네트워크 등 각 기관의 강점을 접목해 단계적인 협업 모델을 구축할 계획이다.
킨텍스는 최근 ‘노보텔 앰배서더 킨텍스’ 착공을 공식화하며 호텔 인프라 구축에 나선 상태다. 이번 협약은 향후 완공될 호텔과 건립 중인 제3전시장을 중심으로 조성될 ‘킨텍스 MICE 클러스터’의 운영 방향을 구체화하는 출발점이라는 점에서 의미가 있다고 킨텍스는 설명했다.
전시장과 호텔 간 연계 운영 체계를 사전에 구축함으로써 글로벌 기준의 원스톱 MICE 서비스 제공 기반이 강화될 것으로 기대된다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “완공될 호텔과 제3전시장이 함께 만들어갈 킨텍스 MICE 클러스터의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “국제행사 유치 경쟁력을 높이고 국내 MICE 산업의 질적 성장을 이끌겠다”고 말했다.
변보경 앰배서더호텔그룹 총괄 부회장은 “이번 협약을 계기로 킨텍스의 MICE 클러스터 조성에 힘을 보태고, 전시장과 호텔을 하나의 서비스 체계로 연계한 새로운 MICE 운영 모델을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사