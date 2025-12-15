시사 전체기사

천안 도솔공원, 도심 속 힐링문화공원으로 탈바꿈

입력:2025-12-15 10:05
공유하기
글자 크기 조정
천안 기후대응도시숲 조성 구상도. 천안시 제공

충남 천안 도솔공원이 10여년 만에 도심 속 휴식과 문화가 공존하는 ‘도솔문화공원’으로 탈바꿈한다.

천안시는 시민들이 도솔문화공원에서 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 ‘기후대응도시숲’과 ‘크리에이터 허브존’ 조성 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

기후대응도시숲 조성사업은 30억원을 들여 도솔문화공원 잔디광장과 천안천 일대에 도시숲을 조성하는 사업이다. 연간 20.7t 규모의 이산화탄소 흡수원을 확보하고 도시 열섬과 폭염 완화, 미세먼지 차단 등의 효과가 예상된다.

시는 또 15억원을 투입해 스타트업과 소상공인, 지역 크리에이터를 위한 전시와 홍보, 공연 기능 등을 갖춘 공간인 크리에이터 허브존을 조성할 계획이다.

윤석훈 시 공원녹지사업본부장은 “그동안 활용도가 다소 낮았던 도솔문화공원이 도심 속 휴식과 소통의 문화 공간으로 거듭날 것”이라고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘통일교 리스크’에…李대통령 지지율 54.3% ‘하락’
국내 AI에 ‘수능 수학’ 풀게 했더니…‘20점대’
“내 부모의 죽음, 챗GPT 때문”…피소된 오픈AI
빙판길·살얼음 유의하세요…월요일 출근길 ‘영하권’
17년 묶인 사립대 등록금 인상 빗장 해제… 인상률 통제는 강화
인천대로서 중앙선 넘은 람보르기니 등 4중 충돌사고
금융자산 10억대 부자 2011년 13만명 → 2025년 47만명
호주 시드니 해변서 총기 난사…용의자 2명 체포
국민일보 신문구독