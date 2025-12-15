천안 도솔공원, 도심 속 힐링문화공원으로 탈바꿈
충남 천안 도솔공원이 10여년 만에 도심 속 휴식과 문화가 공존하는 ‘도솔문화공원’으로 탈바꿈한다.
천안시는 시민들이 도솔문화공원에서 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 ‘기후대응도시숲’과 ‘크리에이터 허브존’ 조성 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.
기후대응도시숲 조성사업은 30억원을 들여 도솔문화공원 잔디광장과 천안천 일대에 도시숲을 조성하는 사업이다. 연간 20.7t 규모의 이산화탄소 흡수원을 확보하고 도시 열섬과 폭염 완화, 미세먼지 차단 등의 효과가 예상된다.
시는 또 15억원을 투입해 스타트업과 소상공인, 지역 크리에이터를 위한 전시와 홍보, 공연 기능 등을 갖춘 공간인 크리에이터 허브존을 조성할 계획이다.
윤석훈 시 공원녹지사업본부장은 “그동안 활용도가 다소 낮았던 도솔문화공원이 도심 속 휴식과 소통의 문화 공간으로 거듭날 것”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사