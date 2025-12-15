‘골프 이도류’김민수, 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회 결선 우승
GTOUR 개인 통산 14승
‘골프 이도류’ 김민수(35·볼빅)가 2025 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회 결선에서 우승했다.
김민수는 지난 13일 대전 골프존조이마루 경기장에서 열린 대회에서 최종합계 27언더파로 우승 트로피를 들어 올렸다. 김민수는 KPGA투어와 스크린 골프를 병행하고 있다. KPGA투어에서는 우승이 없지만 GTOUR에서는 개인 통산 14승째다.
김민수는 “최대한 실수하지 말자는 마음으로 임한 이번 대회에서 우승을 하게 돼서 정말 기쁘다”고 소감을 밝힌 뒤 “항상 응원해 주는 가족과 팬분들, 대회 주최 및 스폰서 관계자분들께 감사 말씀을 전하고 싶다”고 했다.
출범 14주년의 스크린골프투어 GTOUR & WGTOUR 대회의 역사와 지난 경기 하이라이트, 선수 정보, 사진·영상 콘텐츠, 이벤트 등에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
